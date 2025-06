L’ambassadeur de Chine à l’ONU, Fu Cong, a affirmé que « les actions d’Israël menacent la paix internationale, et la Chine les condamne fermement ».

Dans un discours prononcé vendredi devant le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies à Genève, M. Cong a ajouté que « la communauté internationale doit parvenir à un consensus conduisant à un cessez-le-feu immédiat, afin d’éviter une nouvelle escalade, dont l’issue est inconnue ».

Il a également estimé que « les attaques contre des sites nucléaires représentent un grave danger qui ne doit pas être toléré et que les grandes puissances doivent œuvrer à la désescalade, et non à l’escalade ».

Il a poursuivi : « Un plan de paix pour le Moyen-Orient doit être élaboré en coopération avec les pays de la région », expliquant que « le recours à la force aveugle est inacceptable et la sécurité des civils doit être garantie à tout moment ».

Le représentant de la Chine a indiqué que « son pays est prêt à contribuer au rétablissement de la paix au Moyen-Orient », soulignant que « la Chine se félicite du dialogue en cours avec l’Iran à Genève ».

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a noté mercredi que son pays « ne peut pas rester les bras croisés et regarder la situation régionale sombrer dans un abîme inconnu ».

Wang a estimé que « les aspects positifs et négatifs de la situation actuelle sont clairs », soulignant que « les actions d’Israël violent le droit international ».

