L’ONU a accusé Israël de tuer délibérément aussi bien les Palestiniens en quête de l’aide humanitaire distribuée par la Fondation Humanitaire de Gaza (GHF), que ceux qui sont chargés de les garder.

Le Bureau de l’ONU pour les territoires palestiniens a déclaré avoir enregistré « entre le 27 mai et le 13 août, au moins 1.760 Palestiniens tués en cherchant de l’aide : 994 à proximité des sites de la GHF, et 766 le long des itinéraires des convois d’approvisionnement », indique un communiqué.

La GHF est l’organisation soutenue par les USA et l’entité sioniste, qui s’est accaparée cette distribution, la confisquant aux organisations onusiennes et aux ONG humanitaires. Plusieurs de ses fonctionnaires l’ont quitté accusant des soldats de l’armée israélienne de commettre des crimes de guerre.

Plus de 600 martyrs en deux semaines

« La majorité de ces meurtres ont été commis par l’armée israélienne », estime l’agence onusienne, qui souligne être « consciente de la présence d’autres éléments armés dans les mêmes zones », mais dit « ne pas disposer d’informations indiquant leur implication dans ces meurtres ».

« Ces attaques font partie d’un schéma récurrent, suggérant un ciblage délibéré par l’armée israélienne de ceux considérés comme des civils impliqués dans la sécurisation » de l’aide, selon le Bureau de l’ONU, selon lequelle elles ont largement contribué à la propagation de la famine parmi les civils dans la bande de Gaza, exacerbé le chaos et intensifié la famine.

Ce nouveau bilan représente un bond de plus de 600 victimes en deux semaines par rapport au dernier bilan donné le 1er août par le même Bureau de l’ONU, et qui faisait état d’au moins 1.373 Palestiniens tués dans les mêmes circonstances.

Des frappes contre ceux qui gardent les convois: 780 martyrs

Ce Bureau onusien a aussi accusé l’entité sioniste de tuer les Palestiniens chargés de garder les convois de l’aide.

Depuis début août, il dit avoir « enregistré 11 incidents impliquant des attaques contre des Palestiniens, gardant des convois dans le nord de Gaza et le centre de Gaza ».

Les incidents les plus récents ont eu lieu dans l’après-midi du 13 août, « lorsque des frappes aériennes israéliennes dans les zones d’as-Saftawi et d’al-Karameh dans le nord de Gaza auraient tué au moins 12 Palestiniens et blessé au moins 18 autres », détaille la même source.

Quelques heures plus tard, « une autre frappe aérienne israélienne sur un troisième groupe de personnel de sécurité apparent dans la zone d’at-Twam, également dans le nord de Gaza, aurait tué 6 Palestiniens ».

Le Bureau de l’ONU assure avoir comptabilisé depuis le 7 octobre 2023 « des dizaines d’incidents » de ce genre dans lesquels « l’armée israélienne a ciblé illégalement des officiers de police civile ne participant pas aux hostilités, contribuant à l’effondrement des forces de l’ordre, menant directement à des troubles autour des convois de ravitaillement (…) ».

Selon le bureau médiatique du gouvernement de Gaza, ce sont 780 éléments des forces de l’ordre chargés de garder les convois de l’aide et d’empêcher son pillage qui ont été tués par l’armée d’occupation. « Le but étant est d’empêcher que l’aide ne parvienne dans les entrepôts où elle devrait être stockée », accuse ce bureau.

51 martyrs en 24 heures

Selon un porte-parole de la Défense civile de Gaza, Mahmoud Bassal, 23 personnes ont été tuées ce vendredi, dont 12 qui attendaient une aide humanitaire.

« Les hôpitaux de la bande de Gaza ont accueilli 51 martyrs et 369 blessés durant les 24 dernières heures », a recensé ce vendredi le ministère de la Santé à Gaza.

Raids dans le quartier Zeitoun

Le quartier Zeytoun à l’est de Gaza-ville où l’armée d’occupation israélienne a lancé une offensive, compte le plus de martyrs.

« Ces derniers jours, les troupes de Tsahal ont opéré dans la zone de Zeitoun, à la périphérie de Gaza-ville », a indiqué vendredi un communiqué publié par l’armée d’occupation.

Les opérations consistent à « localiser des explosifs, éliminer des terroristes et démanteler des infrastructures terroristes en surface et sous terre », précise ce communiqué selon l’AFP.

Mais ce sont des civils palestiniens qui sont tués. Comme le montrent les images ci-dessous,

Des blessés dont des enfants dans un raid israélien sur la maison de la famille al-Darimli dans le quartier Zeitoun au sud-est de Gaza-ville.

Une mère de la famille al-Darimli pleure le martyr de son enfant.

Un enfant tué et des blessés dans un raid israélien sur un bâtiment de la famille al-Balaawi dans le quartier Zeitoun à Gaza-ville.

Par ailleurs, les médias palestiniens ont rendu compte de la mort de 7 personnes, dont deux enfants dans le bombardement d’une école de déplacés dans le quartier al-Daraj également à l’est de Gaza-ville.

Un Gazaoui pleure sa fille qui a été tuée dans un raid israélien : « son corps était entièrement calcinée, il n’y avait plus que son squelette. Nous n’avons plus aucun espoir ».

Amjad Shawa, directeur du réseau des ONG à Gaza, a affirmé que plus de 15 000 personnes malades et blessées dans la bande de Gaza ont un besoin urgent d’évacuation médicale hors de l’enclave pour recevoir les soins nécessaires.

Des tunnels scellés

L’armee d’occupation a en outre indiqué « avoir scellé sept kilomètres de tunnels appartenant au Hamas à Beit Hanoun », dans le nord de la bande de Gaza, au cours des quatre dernières semaines.

Plus de 20 000 m³ de béton ont été versés dans le réseau de tunnels du Hamas à Beit Hanoun, à l’aide d’un « système spécial » comprenant une canalisation de 4,5 km reliant reliant la barrière de sécurité, non loin du kibboutz Netiv HaAsara, au « cœur » des passages souterrains, a précisé l’armée, selon les médias israéliens.

Nouveau suicide, le 18ème

Les médias israéliens ont en outre rapporté qu’un soldat israélien s’est suicidé jeudi indiquant qu’il avait servi comme officier combattant dans une unité commando et avait effectué des centaines de jours de service de réserve. C’est le 18ème militaire israélien qui se suicide depuis le début de l’an 2025.

Images de chars et véhicules détruits

De leur côté, les Brigades al-Qods du Jihad islamique ont diffusé les images des restes de véhicules blindés israéliens détruits dans un champ de mines dans les axes de progression à l’est de Gaza-ville. 6 engins piégés de type Thaqeb et Zelzal ont été préparés pour cette opération qui avait eu lieu il y a trois jours et au cours de laquelle 52 véhicules et chars israéliens ont été détruits ou endommagés, selon les Brigades al-Qods, dans les quartiers Choujaiya, al-Touffah et Zeytoun.

Un chef de terrain des Brigades avait rendu compte de cette opération indiquant que la caméra n’a pas pu filmer tous ces véhicules car il est impossible d’accéder à certains d’entre eux.

Ce vendredi, les Brigades al-Qassam, branche armée du Hamas, ont assuré avoir ciblé un site de commandement et de contrôle israélien sur l’axe Salaheddine, près de la colline de Za’arub, au sud de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, à l’aide d’un système de roquettes Rajoum de 114 mm de courte portée.

Les Brigades Qassam ont également dit avoir ciblé un autre site israélien avec plusieurs obus de mortier sur la colline d’al-Sourani, à l’est du quartier d’al-Touffah, à l’est de la ville de Gaza.

Source: Divers