Les Brigades du Hezbollah irakien ont affirmé que « résister à l’occupation et dissuader l’agression est un droit légitime, garanti par les lois divines et laïques » soulignant que « les armes de la résistance resteront la soupape de sécurité du peuple et son bouclier inexpugnable contre les dangers et pour la défense de la terre et des lieux saints ».

Dans un communiqué publié vendredi, les Brigades du Hezbollah irakien ont appelé « au renforcement de l’arsenal de la résistance et au développement de ses capacités défensives et dissuasives pour faire face à toute menace à la souveraineté nationale ».

Les Brigades du Hezbollah irakien ont estimé que « les récents développements régionaux, notamment la chute du régime en Syrie aux mains des groupes takfiri dirigés par al-Julani, l’agression américano-sioniste contre le Yémen et la guerre menée contre la République islamique d’Iran, ainsi que les pressions internationales exercées par les institutions sionistes et maçonniques, ne sont que des tentatives systématiques de soumettre le peuple et sa volonté ». Elles ont souligné que « ces tentatives visent l’Irak et le Liban sous couvert d’appels au désarmement ».

Les Brigades ont également réitéré « leur engagement envers la cause palestinienne, considérée comme une question centrale pour la nation », soulignant « leur volonté constante de consentir des sacrifices pour purifier les lieux saints des souillures de l’occupation sioniste et soutenir les peuples opprimés ».

La déclaration a également indiqué que « les priorités des Brigades du Hezbollah incluent la protection des autorités religieuses et des éminents érudits qui représentent une extension de l’approche prophétique », appelant « les croyants à s’inspirer de leurs enseignements et à suivre leur voie en soutenant les opprimés et en combattant les forces de l’arrogance ».

La déclaration des Brigades intervient à un moment où l’Irak et le Liban traversent des développements sensibles. Des pressions sont exercées pour désarmer la résistance et empêcher la promulgation de la loi sur les Forces de mobilisation populaire en Irak, et le gouvernement a approuvé la décision de désarmer le Hezbollah au Liban.

Source: Médias