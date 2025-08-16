Selon Reuters, des milliers de miliciens étrangers ayant participé à la guerre en Syrie ont officiellement déposé une demande de nationalité syrienne auprès du gouvernement.

Dans une lettre adressée jeudi au ministère syrien de l’Intérieur, les miliciens ont déclaré « qu’ils méritent la nationalité syrienne après avoir contribué à soutenir l’opposition à l’ancien régime et à renverser Bachar el-Assad ».

La lettre comprenait « une demande de nationalité et le droit de détenir un passeport syrien afin de pouvoir s’installer, posséder des terres et voyager ».

Selon Reuters, Bilal Abdel Karim est l’auteur de la lettre adressée au ministère de l’Intérieur. Il est une figure importante des islamistes étrangers en Syrie. C’est un comédien américain devenu correspondant militaire qui vit en Syrie depuis 2012.

Dans un entretien téléphonique avec Reuters, Abdel Karim a déclaré que « la pétition demandant la nationalité syrienne vise des milliers d’étrangers originaires de plus d’une douzaine de pays ».

« Parmi ces milliers de miliciens figurent des Égyptiens, des Saoudiens, des Libanais, des Pakistanais, des Indonésiens, des Maldives, des Britanniques, des Allemands, des Français, des Américains et des Canadiens, ainsi que d’autres d’origine tchétchène et ouïghoure », selon l’agence.

De nombreux miliciens avec leurs familles ne disposent pas de documents légaux valides, et certains ont été déchus de leur nationalité d’origine et craignent de longues peines de prison, voire d’être exécutés dans leur pays d’origine.

