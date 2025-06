Dans un communiqué publié vendredi, les Brigades Al-Qods, branche militaire du Mouvement du Jihad islamique, a exprimé sa grande fierté face à la « réponse iranienne sans précédent à l’agression israélienne », estimant que l’opération Promesse Juste 3, menée par l’Iran depuis huit jours, représente un tournant dans la lutte contre le projet sioniste ».

Les Brigades Al-Qods ont salué « la détermination de l’armée iranienne et du Corps des Gardiens de la révolution islamique à défendre leur territoire et leur peuple », considérant « leurs actions comme de dures leçons qui dissuaderont l’ennemi et le rendront vaincu et déçu, si Dieu le veut ».

Le communiqué a ajouté que « l’ascension des commandants militaires et des scientifiques iraniens n’affaiblira pas la République islamique, mais renforcera sa détermination », soulignant que « la soumission ou la reddition n’ont pas leur place dans le vocabulaire iranien ».

Et de souligner que « les attaques quotidiennes de missiles menées par les forces armées iraniennes contre les sites de l’ennemi sioniste et ses bases d’espionnage et de renseignement, au moyen de missiles Fatah, Khaybar et Sejil, indiquent que l’anéantissement de l’ennemi est proche ».

Les Brigades Al-Qods ont réitéré leur confiance dans les dirigeants iraniens, affirmant que « le vaillant peuple iranien continuera à affronter la situation avec sagesse et courage », soulignant que « l’issue de cette guerre est la victoire des vrais croyants qui soutiennent la cause palestinienne et alQods bénie ».

Les Brigades ont réaffirmé que « les factions de la résistance palestinienne, au premier rang desquelles les Brigades Al-Qods, soutiennent la République islamique d’Iran et sont fières de leur position ferme et solidaire envers le peuple palestinien et sa résistance ».

