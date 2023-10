L’évêque syriaque orthodoxe du Mont-Liban et de Tripoli, George Saliba, a dénoncé les récentes attaques menées par l’armée d’occupation israélienne dans la bande de Gaza, qui ont visé l’église grecque orthodoxe Saint-Porphyre.

Au cours d’un entretien à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen, Saliba a assuré « l’unité des peuples libanais et palestinien », soulignant que « Gaza est le poumon de la Palestine et que l’occupation tue des femmes et des enfants et utilise les armes les plus meurtrières ».

Saliba a souligné « qu’Israël a été construit sur le sang pendant 75 ans », ajoutant que « le droit à la légitimité du droit à l’autodéfense, et que quiconque opprime le peuple doit en assumer la responsabilité ».

L’évêque a expliqué que quiconque soutient « Israël » avec une telle force ne se soucie pas du sort des autres », soulignant que « l’Occident n’est pas chrétien mais l’égoïsme et la soif à l’hégemonie sont sa religion et son objectif « .

Il a noté que « si l’occupation atteint 80 ans de sa vie, son existence prendra fin après avoir vécu sur la vie de personnes innocentes ».

Dans un contexte connexe, l’archevêque grec orthodoxe de Sébastie à alQods occupée, Mgr Atallah Hanna, a adressé un appel urgent à travers les places à Sa Sainteté le Pape et aux chefs d’Églises du monde, afin d’élever la voix et de ne pas se contenter de prières, indiquant que « l’autorité doit avoir une position claire et franche afin de soutenir la population de Gaza qui est en train d’être liquidée ».

Hier, jeudi, l’occupation israélienne a commis un nouveau massacre contre des centaines de personnes déplacées à l’intérieur de l’église orthodoxe grecque de Saint-Porphyre dans la ville de Gaza, faisant un grand nombre de martyrs et de blessés.

