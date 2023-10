Les Brigades al-Qassam du Hamas ont assuré avoir avorté l’infiltration d’une force israélienne à partir de Kissoufim, au sud de la bande de Gaza.

« Les moudjahidines d’al-Qassam ont tendu une embuscade à une force sioniste blindée à l’est de Khan Younes après avoir franchi la barrière de quelques mètres », ont indiqué les Brigades al-Qassam dans un communiqué.

Le texte indique que « les combattants se sont affrontés avec les infiltrés ont détruit deux bulldozers et un char et les ont forcés à se retirer ».

« Nos moudjahidines assurent que les soldats de la force sioniste qui est tombée dans l’embuscade ont abandonné leurs véhicules et ont pris la fuite en direction de la barrière soulevée à pieds », ajoute le communiqué.

L’armée d’occupation israélienne a pour sa part rapporté que des hommes armés ont ouvert le feu en direction d’une force de l’armée a l’ouest de la barrière frontalière de la bande de Gaza dans la région de Kissoufim

Elle a ajouté qu’un char israélien a attaqué le groupe qui a ouvert le feu sans livrer de détails supplémentaires.

La Radio israélienne a assuré qu’il y a eu des soldats qui ont été blessés indiquant que les accrochages avaient eu lieu à proximité du kibboutz Kissoufim à l’est des frontières avec la bande de Gaza.

Pour sa part, la chaine de télévision israélienne Channel 12 a indiqué que 4 soldats sont blessés dont un grièvement dans un tir d’obus anti blindé depuis la bande de Gaza.

Dans la soirée, l’armée israelienne a reconnuqu’un soldat a été tué et 3 autres blessés dans l’embuscade des Qassam.

Interrogé par la chaine de télévision qatarie al-Jazeera, l’expert militaire et stratégique Fayez al-Dwayri a estimé que le fait qu’une force israélienne soit tombée dans une embuscade de la résistance illustre que cette dernière est en état de préparation défensive sur chaque mètre de l’enclave palestinienne.

Selon lui, la force israélienne qui s’est infiltrée quelques mètres à l’est de Khan Younes voulait à coup sûr préparer l’invasion terrestre. Elle aurait pour mission une opération de reconnaissance, de collecte d’information ou de test de la réaction des Palestiniens.

Dwayri s’est arrêté sur le bulldozer qui escortait cette force israélienne. Il constate qu’il a été modifié en lui ajoutant plusieurs couches de vitres soulignant qu’Israël est le seul qui utilise ce genre de véhicules dans ses assauts car il est utilisé pour frayer les chemins devant les chars.

Quant au char Merkava, il est d’après lui le plus blindé dans le monde et il sert comme véhicule de combat et de transport de soldats.

« Il dispose d’un blindage puissant sur sa devanture, et il est blindé des deux côtés, mais il est faible depuis le haut », a-t-il précisé.

Des images diffusées par le Hamas ont montré une attaque contre un Merkava depuis un drone.

Interrogé sur l’invasion terrestre, l’expert militaire a prévu qu’elle se concentrera sur le nord et le nord-est de la bande de Gaza avec une attaque de soutien dans les régions de Deir al-Balah et de Khan Younes et qu’elle sera escortée par un assaut maritime et une attaque aérienne.

Expliquant les raisons pour lesquelles le déclenchement de cette offensive a été retardée, il a dit qu’il croit que les préparatifs n’ont pas encore été achevés. Selon lui Tel Aviv n’est pas pressé et voudrait prolonger l’étape d’usure avec la résistance « parce que lorsque les opérations terrestres seront entamées il y aura des pertes dans les rangs de l’armée israélienne ».

Source: Divers