Les raids israéliens meurtriers traquent les hôpitaux et les lieux d’hébergement des déplacés gazaouis dans la bande de Gaza.

Le directeur de l’hôpital public al-Qods dans la ville de Gaza a déclaré avoir reçu des avertissements le sommant de le vider en vue de le bombarder.

Bachar Mourad a assuré que ces menaces lui sont parvenues via des contacts téléphoniques au matin de ce dimanche indiquant que son hôpital héberge pour le moment quelque 160 déplacés.

Morad a fait état d’un raid aérien contre une tour résidentielle proche de l’hôpital, situé dans le quartier Tal al-Hawa à Gaza, lui causant des dégâts.

Des correspondants sur place ont pour leur part assuré que l’entourage de l’hôpital al-Shifa fait aussi l’objet de raids israéliens ainsi que la zone du dispensaire médical de Nuseirat, au centre de la bande de Gaza.

Le Croissant rouge palestinien a rapporté avoir reçu des menaces très virulentes de la part des forces israéliennes pour évacuer immédiatement l’hôpittal al-Qods car il sera bombardé. Il a indiqué que l’entourage de l’hôpital fait l’objet de raids depuis le matin de ce dimanche au cours desquels des bâtiments situés à une cinqantaine de mètres ont été détruits.

Le directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a assuré que le rapport du Croissant rouge palestinien est « très préoccupant ».

Le Bureau médiatique du gouvernement de Gaza a quant a lui indiqué que les Israéliens ont menacé de bombarder le Centre culturel orthodoxe et l’école des Roums où sont hébergés respectivement 1000 et 500 Palestiniens.

Evoquant la poursuite des bombardements dans l’entourage des hôpitaux et les menaces israéliennes de les bombarder, il a mis en garde contre « une escalade dangereuse qui prévoit des crimes de guerre qui s’ajoutent à ceux déjà commis ».

Le Bureau a assuré que les directions des hôpitaux publics et privés refusent de les évacuer et resteront attachées a assumer leur devoir humanitaire et professionnel pour porter secours aux blessés ».

Il a rappelé que 116 membres des équipes médicales sont tombés en martyrs, ainsi que 18 membres de équipes de secours et 35 journalistes et professionnels de médias.

« Les institutions internationales devraient documenter les crimes de guerre de l’occupation et œuvrer pour l’affronter ses menaces et faire pression sur lui pour stopper ses crimes contre les institutions et les équipes médicales », a réclamé le bureau médiatique du gouvernement de Gaza.

Dans un nouveau bilan des victimes palestiniennes des raids israéliens meurtriers sur la bande de Gaza, le ministère de la Santé de Gaza a rendu compte de 8100 martyrs et de 881 massacres. 3342 enfants font partie de ces martyrs 2062 femmes et 460 personnes agées.

Durant ces 24 dernières heures, 54 massacres ont été commis tuant et blessant 3002 personnes dont la plupart sont des déplacés qui ont fui vers les régions du sud dans l’espoir qu’elles sont plus sures, selon les assurances fournies par les Israéliens mais qui n’ont pas empêché les rais meurtriers sur ces régions.

Source: Médias