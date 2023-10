Le site américain The Intercept a révélé que les États-Unis établissent une base militaire « secrète » au sommet d’une montagne appelée « Mont Keren » dans le désert du Néguev.

Il s’agit d’une base radar d’alerte précoce, connue sous le nom de Site 512 qui se situe à environ 32 kilomètres de la frontière avec Gaza.

Dans un rapport rédigé par Ken Klippenstein et Daniel Boguslaw, le site explique que les documents gouvernementaux faisant référence à la construction de cette base secrète américaine fournissent de rares indices sur une présence militaire américaine notable près de Gaza.

Les travaux de construction sont en cours au sommet du « Mont Keren », à 354 mètres d’altitude, et comprendront des installations d’hébergement pour les soldats américains pour un coût initial d’environ 36 millions de dollars, selon le rapport.

Le rapport ajoute que, malgré l’insistance du président américain Joe Biden et de la Maison Blanche sur le fait qu’il n’est pas prévu d’envoyer des forces américaines en « Israël » dans le cadre de sa guerre contre le Hamas, la présence militaire américaine secrète en « Israël » existe déjà.

Les contrats gouvernementaux et les documents budgétaires montrent clairement que cette présence est en croissance.

Ce qui est remarquable à propos de cette question, c’est que le Pentagone a commencé à le mettre en place environ deux mois avant le 7 octobre, et que les appareils et équipements n’ont détecté aucune des roquettes et missiles lancés depuis Gaza, ajoutant que la mission des radars avancés est de surveiller l’Iran « à une distance de plus de 1 127 kilomètres ».

Le rapport indique que – deux mois avant l’attaque du Hamas contre « Israël » – le Pentagone a conclu un contrat de plusieurs millions de dollars pour construire des installations pour les forces américaines sur cette base, appelée « Site 512 », en prévision des attaques de missiles contre «Israël».

Et d’ajouter : le Pentagone a fait de son mieux pour cacher la véritable nature du site, qui vaut 35,8 millions de dollars, le décrivant dans d’autres documents comme un simple «projet secret situé partout dans le monde».

Le rapport poursuit que le « Site 512 » était auparavant appelé « site de sécurité coopérative » pouvant accueillir jusqu’à à 1000 soldats.

Cependant, selon le rapport, « le Site 512 n’a pas été créé pour faire face à la menace posée par les combattants palestiniens à ‘Israël’, mais plutôt à la menace des missiles iraniens de moyenne portée ».

Le site explique également que: « Le gouvernement américain continue de se concentrer sur l’Iran dans la réponse à l’attaque du Hamas. Le Pentagone a considérablement étendu sa présence au Moyen-Orient, les États-Unis ayant doublé le nombre d’avions de combat dans la région, et a déployé deux porte-avions au large des côtes israéliennes ».