Les Moudjahidines de la Résistance islamique au Liban ont adressé un message aux « courageux Moudjahidines de la Résistance de la bande de Gaza et de toute la Palestine occupée », soulignant « qu’ ils prendront les armes pour soutenir Al-Aqsa ».

Le texte ajoute : « Le massacre de vos enfants, de vos femmes, de vos jeunes hommes et de vos gens âgés est grand, et votre esprit de fermeté est encore plus noble, et le sang de votre résistance noie cette entité vieillissante et agonisante, dont il ne reste qu’une partie à son dernier souffle ».

Les moudjahidines ont indiqué dans leur message que « les moudjahidines de la Palestine occupée et de Gaza ont foulé aux pieds cette entité fragile et ont véritablement prouvé au monde qu’ils sont plus fragiles qu’une toile d’araignée et que la libération est proche ».

Le message réitère la détermination de la résistance au Liban à soutenir la Palestine et ses moudjahidines, en disant : « Notre doigt est sur la gâchette, à vos côtés , nous combatterons l’ennemi de Dieu en soutien à alAqsa , à votre peuple le plus opprimé dans la Palestine bien-aimée ».

Le message a conclu : « Frappez-les sur le cou , frappez-les sur chaque flanc, et soyez certains que vos martyrs et nos martyrs sont sur la voie d’alQods, jusqu’au jour de la conquête claire ».

Depuis le début de l’opération Déluge d’Al-Aqsa le 7 octobre, la Résistance islamique au Liban – le Hezbollah – a continué de cibler les positions de l’armée d’occupation, ses colonies et ses casernes frontalières avec le Liban.

Hier, la Résistance islamique au Liban a annoncé avoir identifé une force israélienne positionnée sur la colline Al-Khazzan à proximité du site d’Al-Asi, après une surveillance attentive.

La résistance a affirmé que le groupe du martyr Hussein Mansour avait ciblé les forces israéliennes avec des missiles guidés, notant que « des frappes directs ont été réalisées contre des cibles israéliennes et que ses membres avaient été tués ou blessés ».

Elle a annoncé « qu’un char Merkava avait été visé par des missiles guidés alors qu’il se déplaçait à proximité de la caserne Branit, soulignant que « son équipage avait été tué ou blessé ».

De même, la résistance a annoncé avoir ciblé le site d’Al-Marj avec des armes appropriées, avec des frappes directes sur ses équipements. Dans le même temps, le site israélien d’Al-Bayyad a été visé par des tirs directs depuis le sud du Liban.

Source: Al-Manar