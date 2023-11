Le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a affirmé que « les misérables tentatives de dissimulation entreprises par l’occupation israélienne en commettant des massacres brutaux contre des civils ne parviendront pas à dissimuler leur échec et leur défaite retentissante dans la bataille contre l’opération Déluge d’Al-Aqsa », soulignant que « la résistance récolte des prix extravagants de l’occupation ».

Ismail Haniyeh a déclaré dans un discours vidéo : « Vous avez été vaincus le 7 octobre, et maintenant vous trébuchez dans votre invasion terrestre que vous avez menée contre nos courageux héros et notre peuple sans défense », soulignant que « l’occupation a commencé à réveler progressivement ses pertes. Mais ce que la résistance compte réveler les choquera, et chquera leur peuple et tous ceux qui se tiennent derrière eux » .

Haniyeh a évoqué les massacres que « l’occupation continue de commettre au vingt-sixième jour consécutif de cette guerre, depuis le massacre brutal du camp de Jabalia jusqu’à Nuseirat, Al-Shati et Al-Faluga », soulignant « la fermeté légendaire dont a fait preuve notre peuple palestinien malgré le grand nombre de martyrs et de blessés ».

Il a ajouté que « la fermeté, la determination et l’attachement du peuple palestinien à sa terre ont contrecarré les plans de l’occupation dont un nouvel transfert des Palestiniens et de sa diaspora », indiquant « qu’il s’agit d’une bataille fatidique entre ceux qui croient en la tolérance et la coexistence civilisationnelle et les néo-nazis. qui sont soutenus par des puissances coloniales qui piétinent toutes les valeurs au nom de leurs intérêts ».

Haniyeh a exprimé « sa fierté et son estime envers la résistance, qui enseigne chaque jour à l’occupation des leçons militaires bâties sur les épaules d’hommes en proie à une grande misère », soulignant que « les Brigades Al-Qassam et les factions de la résistance combattent l’ennemi sur tous les fronts et l’affrontent avec héroïsme et courage ».

Il a déclaré que « l’ennemi a commencé sa guerre terrestre avec une décision fragile et une direction divisée, et la résistance et ses moudjahidines n’avaient alors d’autre choix que de leur faire goûter une mort amère comme ils le leur avaient promis, les laissant morts et blessés ».

Haniyeh a noté que « l’une des raisons de cette guerre est Netanyahu, qui dirige un groupe raciste de droite et ne réfléchit qu’à la manière de se sauver avec sa famille de l’emprisonnement et de la responsabilité, même si le prix est la destruction de la région entière ».

Haniyeh a indiqué « qu’avant cette guerre, ils avaient averti toutes les parties du danger de la poursuite par Netanyahu de sa politique de meurtres, d’intimidation et d’attaques contre la mosquée Al-Aqsa et les lieux saints islamiques et chrétiens, en plus de construire des colonies et de laisser les colons semer le chaos et la destruction de la terre ».

Il a poursuivi : « Nous leur avons fait comprendre à l’époque que toutes ces politiques ne resteraient pas sous silence, que l’explosion allait inévitablement arriver et qu’ils devaient travailler pour freiner le criminel Netanyahu et sa bande, mais personne n’a écouté l’appel. … Au contraire, ses alliés ont continué à le soutenir dans la poursuite de sa politique raciste. »

Haniyeh a prévenu une fois de plus que « Netanyahu n’avait aucune objection à tout brûler dans la région et à l’extérieur pour se sauver lui-même et sauver les extrémistes qui l’entourent », ajoutant « qu’il avait informé les médiateurs de la nécessité de mettre immédiatement fin à ces massacres et à ce génocide ».

Haniyeh a expliqué que « le mouvement Hamas a présenté une vision globale qui commence par la cessation de l’agression criminelle et l’ouverture des points de passage, en passant par un accord d’échange de prisonniers, et se termine par l’ouverture de la voie politique vers la création d’un État palestinien indépendant avec alQods pour capitale et le droit à l’autodétermination, mais Netanyahu tergiverse et trompe son public avec de fausses promesses », ajoutant que « la résistance ne lui permettra pas de réaliser ses plans ».

Haniyeh a rappelé aux pays qui soutiennent cette entité et lui fournissent un prétexte pour commettre tous les massacres, en particulier les États-Unis d’Amérique, « la nécessité de se rétracter de ces politiques coloniales dépassées et de cesser de fournir un soutien militaire à ce gouvernement fasciste ».

Il a également appelé « les pays qui soutiennent l’entité à cesser de faire obstacle à la volonté internationale d’exiger l’arrêt immédiat de l’agression et l’ouverture des points de passage », faisant référence à la réunion de l’Assemblée générale sous le titre Unis pour la paix, qui a appelé à l’arrêt immédiat à l’agression contre Gaza.

Il a noté : » Nous leur disons que vous choisissez le mauvais côté de l’histoire, du présent et de l’avenir, et que la région ou l’extérieur ne bénéficiera pas de sécurité et de stabilité tant que notre peuple n’exercera pas ses droits légitimes à la liberté, l’indépendance et le retour ».

Haniyeh a salué tous les peuples arabes et islamiques et les peuples libres du monde pour leur position historique en faveur du peuple palestinien et de la bande de Gaza. Il a également salué « tous les fronts de résistance qui les soutiennent, notamment au Liban, en Irak, en Syrie et au Yémen, pour leur position avancée et déclarée ».

Il a réaffirmé « l’exigence des peuples arabes et islamiques et des peuples libres du monde de poursuivre leur mouvement rugissant dans les rues du monde entier », décrivant que ce mouvement a impressionné tous les observateurs et a démontré la place de la Palestine et sa juste cause dans les cœurs de millions ».

Il a souligné « la nécessité de continuer à faire pression sur les décideurs occidentaux, pour qu’ils se rétractent de leurs positions de soutien à cette agression sioniste criminelle ».

Concernant l’ouverture partielle du terminal de Rafah aujourd’hui, Haniyeh a commenté « la nécessité que le terminal continue de fonctionner sans s’arrêter dans les deux sens, car il s’agit d’un terminal purement égypto-palestinien ».

Il a rassuré le peuple palestinien et la population stationnée à Gaza sur le fait que « leur résistance est inébranlable et qu’elle récolte des prix exorbitants élevés de l’occupation en raison des crimes commis contre eux ».

Le chef du Hamas a conclu : « Tous les peuples de la nation sont enthousiastes et motivés à participer à cette bataille, et ce ne sera qu’une glorieuse victoire traduite par la libération de notre terre et de nos lieux sacrés ».

