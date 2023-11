Les Moudjahidines de la résistance palestinienne ont répondu au message des Moudjahidines de la Résistance islamique au Liban, soulignant qu’ils ont témoigné de la peur, de la lâcheté et de la frayeur de l’ennemi dans les affrontements et vous avez toujours été et êtes toujours les maîtres du la lutte. »

Dans leur message, les Moudjahidines de la résistance palestinienneont affirmé: « Nous avons bien reçu votre message et nous vous avons transmis votre message, et vous, par Dieu, êtes d’excellents frères dans le jihad et la résistance vers la voie d’alQods ».

Les moudjahidines ont noté dans leur message : « Nous vous envoyons notre réponse depuis le cœur de la Palestine, depuis les décombres et les ruines, depuis la poussière des batailles et du combat avec cet ennemi vaincu, et les âmes de nos familles, de nos enfants, de nos femmes, et des anciens martyrs papillonent autour de nous ».

Les moudjahidines ont également indiqué dans leur message qu’ils avaient détruit et détruit cette armée vaincue, en disant : « Nous avons vu et le monde entier a vu combien elle est faible et plus fragile qu’une toile d’araignée, et comment ellefuit tout affrontement direct sur le terrain par des massacres et un génocide contre nos civils et nos familles. »

Le texte a ajouté que « les Moudjahidines affrontent actuellement les chars et les véhicules blindés de cet ennemi, un affrontement qui noircit le viage des officiers et des soldats ennemi et qui gèle leur sang dans leurs veines », notant que « les officiers ennemis et les soldats fuient nos Moudjahidines voués au martyr ».

Les Moudjahidine ont également souligné « qu’aujourd’hui ils sont plus déterminés, plus solides et plus forts dans la foi et la certitude que la victoire est notre alliée », ajoutant : « Nous avons été informés de l’existence de cet ennemi dans l’ enveloppe de Gaza et nous l’avons vu face à face, et maintenant il tremble quand il nous voit approcher et se détourne ».

Le message poursuit : « Nous observons et voyons vos actions, votre jihad et le sang de vos martyrs qui s’est mêlé à notre sang, et nous sommes témoins de la peur, de la lâcheté et de la frayeur de l’ennemi de votre combat, et vous avez toujours été et êtes toujours les maîtres du combat ».

Le texte conclut : « Nous et vous avons répondu dans cette bataille en affrontant cet ennemi avec une promesse de victoire, certains que c’est le début de la fin de cette entité sioniste oppressive. Nous implorons Dieu de nous accorder la prière dans la mosquée bénie d’Al-Aqsa, où nous célebrerons la victoire de Dieu, et cela n’est pas difficile pour Dieu ».

