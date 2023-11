Le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, a réiteré que les États-Unis sont directement impliqués dans la guerre menée par ‘Israël’ contre Gaza, soulignant que le régime sioniste est le véritable perdant des actes d’agression et de génocide contre la bande de Gaza assiégée.

L’Ayatollah Khamenei s’est exprimé sur le sujet lors d’une réunion avec le Premier ministre irakien Mohammed Chia al-Soudani, ce lundi 6 novembre à Téhéran.

Le président iranien Ebrahim Raïssi était également présent à la réunion.

Le Leader iranien s’est dit convaincu que les Américains sont définitivement complices des crimes du régime israélien à Gaza.

« Depuis les premiers jours des attaques du régime sioniste contre la bande de Gaza, toutes les preuves et indications montrent l’implication directe des Américains dans la gestion de la guerre », a-t-il déclaré.

À mesure que la guerre continue, a ajouté l’Ayatollah Khamenei, les raisons qui sous-tendent le rôle direct des États-Unis dans la gestion des crimes israéliens deviendront plus explicites.

Le Leader a déclaré que le régime israélien ne peut pas poursuivre la guerre si les États-Unis ne lui fournissent pas une aide militaire et politique.

Malgré le massacre des Palestiniens à Gaza, le régime israélien est le « principal perdant » de la guerre en cours car il n’a pas réussi à restaurer sa réputation perdue et ne pourra pas la retrouver à l’avenir, a-t-il affirmé.

L’Ayatollah Khamenei a également salué la position « bonne et forte » du gouvernement irakien en faveur du peuple palestinien à Gaza et a exhorté le monde musulman à exercer une pression politique sur les États-Unis et ‘Israël’ pour qu’ils mettent fin aux massacres de civils dans l’enclave assiégée.

En tant que pays important dans la région, l’Irak peut jouer un rôle particulier à cet égard et former un nouveau front dans le monde arabe et musulman, a-t-il déclaré. Selon l’Ayatollah Khamenei, l’Iran et l’Irak peuvent jouer un rôle efficace dans ce domaine en améliorant la coopération bilatérale.

Ailleurs dans ses propos, le Leader de la Révolution islamique a salué les progrès réalisés dans la coopération économique et sécuritaire entre Téhéran et Bagdad et a conseillé aux deux parties de poursuivre les progrès au même rythme.

Le Premier ministre irakien a, pour sa part, déclaré que l’Opération Déluge d’Al-Aqsa était une opération héroïque qui a apporté le bonheur à tous les peuples libres du monde.

Al-Soudani a toutefois déploré les attaques brutales d’Israël à Gaza, qu’il a décrites comme une vengeance collective contre la population de cette petite zone.

Le gouvernement irakien a déployé de grands efforts politiques pour mettre fin aux crimes israéliens à Gaza et envoyer de la nourriture et des médicaments à sa population, a-t-il déclaré.

Al-Soudani a également exprimé la ferme détermination de son pays à améliorer les relations avec l’Iran et à mettre en œuvre les accords bilatéraux.