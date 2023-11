Les Brigades al-Qassam du Hamas ont assuré avoir détruit 18 chars et véhicules militaires israéliens depuis le matin de ce mercredi dans les zones de combat terrestre dans la bande de Gaza à l’aide d’obus al-Yassin 105.

Selon leurs revendications ont été visés entre autres

– un char et un véhicule de transport dans le camp al-Shati’

– 7 chars au nord de la place al-Tawam

– un char au nord de Beit Lahia, dans la region al-Salatine

– deux chars au sud-ouest de Gaza

les Brigades ont aussi assuré avoir visé un attroupement de soldats infiltrés dans le sud de Gaza àproximité de leur véhicule avec un missile antichar guidé de type Konkours.

Dans une intervention ce mercredi, le porte-parole des Qassam Abou Ubaïda a révélé que son groupe a répertorié 136 chars et véhicules israéliens qui ont été détruits partiellement ou entièrement.

Dans la soirée, ils ont indiqué avoir tendu une embuscade à une force israélienne dans la région Cheikh Ijline, tuant et blessant un certain nombre de soldats. Ils ont publié une vidéo des images des combats sur les deux axes nord et sud de la ville de Gaza ces deux derniers jours.

Les Brigades al-Qods du Jihad islamique ont revendiqué des tirs de roquettes sur les colonies Gush Dan, Sderot, Meflasim, Alomim, Kfar Eza et Nir Yitzhak.

Ils avaient indiqué auparavant avoir détruit un char israélien de type Merkava 4 BAZ sur l’axe nord-ouest de Gaza à cheikh Radwan, à l’aide d’un obus Tandem anti tank.

Combats terrestres

Selon al-Mayadeen, la résistance palestinienne livre des combats violents à l’est du camp al-Maghazi dans le centre de la bande de Gaza et à proximité du camp al-Shati’ au nord-ouest de la bande de Gaza alors que les forces d’occupation israéliennes tentent de s’infiltrer dans la ville de Gaza.

La Résistance palestinienne affronte les troupes israéliennes à Tel al-Hawa, sur la route Abra et repousse les tentatives d’avancée sur l’axe sud-est de Gaza.

Le représentant du Hamas au Liban Oussama Hamdane a pour sa part, indiqué que l’armée d’occupation tourne sur place depuis le lancement de son opération terrestre.

Il a révélé que la résistance a éliminé ces dernières heures un colonel de l’unité Shaldag. Cette unité des forces spéciales sous le commandement de l’armée de l’air israélienne et est considérée comme l’une des unités les plus élitistes de Tsahal. La plupart de leurs opérations sont classifiées et non connues du public.

Mardi, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a affirmé que les troupes israéliennes se trouvaient « au cœur de la ville de Gaza ».

Pour sa part, l’armée d’occupation israélienne a fait état de la mort d’un militaire dans le nord de la bande de Gaza, portant leur bilan depuis le début de l’incursion terrestre israélienne le 27 octobre à 34, selon les chiffres officiels qui ne peuvent être vérifiés de source indépendante. Il est aussi également question de 3 blessés.

Elle reconnait la mort de 350 d’entre eux depuis le 7 octobre

Il est en outre question qu’Israël a demandé aux Etats-Unis de lui acheter 200 drones suicide de type Switch Blid 600.

Selon le New York Times, le président des achats au sein de l’armée américaine a déclaré qu’Israël a loué deux systèmes de défense anti missile de type Dôme de fer et Tamyr.

Source: Divers