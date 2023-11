L’aviation de l’occupation israélienne a intensifié, dans la nuit de jeudi à vendredi 10 novembre, ses frappes hystériques contre les hôpitaux dans la bande de Gaza.

Huit hôpitaux ont été visés par ces bombardements qui ont fait des martyrs et des blessés et provoqué la terreur parmi les patients et les déplacés.

L’occupation a bombardé les environs du complexe médical Al-Shifa à Gaza, où des tentes y étaient installées pour les personnes déplacées, en plus d’une tente pour les journalistes, ce qui a entraîné le martyre de 13 citoyens et la blessure des dizaines d’autres.

Le directeur du complexe médical Al-Shifa à Gaza a affirmé que « nous ne quitterons pas l’hôpital et nous n’abandonnerons pas les patients qui s’y trouvent. Nous nous attendons à ce que l’hôpital et les patients qui s’y trouvent soient bombardés à tout moment ».

L’occupation a également bombardé l’hôpital pour enfants de Rantisi, à l’ouest de la ville de Gaza, provoquant un incendie dans ses installations.

Auparavant, l’occupation a bombardé la porte de l’hôpital pour enfants Al-Nasr, adjacent à l’hôpital Al-Rantisi, faisant deux martyrs et en blessant d’autres, selon l’agence de presse palestinienne (Wafa). Il en est de même pour l’hôpital Al-Quds.

Les chars d’occupation ont encerclé les hôpitaux de Rantissi, Al-Nasr et Al-Ayoun, appelant à leur évacuation.

L’occupation a également lancé une série de raids violents à proximité de l’hôpital Indonésien, dans le nord de la bande de Gaza, qui abrite des dizaines de milliers de blessés, des malades et des personnes déplacées, dont une majorité d’enfants, de femmes et de personnes âgées. Plusieurs d’entre eux sont tombés en martyre et plusieurs autres ont été blessés.

Le bombardement a causé de graves dommages à certaines installations hospitalières, ainsi que la panique parmi les citoyens qui se sont précipités vers les lieux pour tenter de se mettre à l’abri des bombardements.

Un secouriste a en outre été blessé lors d’une frappe aérienne d’occupation israélienne à proximité de l’hôpital Al Awda, dans le nord de la bande de Gaza.

La Société du Croissant-Rouge palestinien a déclaré que l’avion d’occupation avait visé les environs de l’hôpital Al Awda, blessant un secouriste et mettant hors service deux de ses ambulances.

En réaction, les directeurs des centres hospitalières à Gaza et du nord de Gaza ont indiqué qu’il ne restait que quelques heures avant que les hôpitaux ne soient hors service, après que les tentatives visant à étendre leurs services aient échoué. Ils ont appelé la communauté internationale à œuvrer pour acheminer des fournitures médicales et du carburant avant qu’une catastrophe majeure ne se produise.

Le ministre de la Santé, Mai Al-Kaila, a en outre appelé les Nations Unies à intervenir immédiatement pour stopper les bombardements des hôpitaux Al-Shifa, Al-Awda et Al-Rantisi dans la bande de Gaza.

Al-Kaila a déclaré dans un communiqué que les bombardements continus contre les hôpitaux de la bande de Gaza constituent un crime de guerre et doivent cesser immédiatement.

Elle a ajouté : La communauté internationale doit assumer ses responsabilités et œuvrer immédiatement pour mettre fin aux attaques de l’armée d’occupation israélienne contre les hôpitaux, les équipes médicales et les ambulances.

Il convient de noter qu’une centaine de médecins israéliens travaillant dans les hôpitaux de l’occupation ont signé une pétition appelant au bombardement de l’hôpital Al-Shifa, à l’ouest de la ville de Gaza. Selon eux, « cela ne constitue pas une contravention à l’éthique professionnelle ».

Ce n’est pas la première fois que les forces d’occupation israéliennes commettent de tels actes horribles. Le 17 octobre, l’aviation israélienne a bombardé l’hôpital Baptiste de Gaza, tuant plus de 500 personnes.

Le porte-parole du ministère de la Santé à Gaza, Ashraf Al-Qudra, a fait état de 10 818 martyrs, dont 4 412 enfants, 2 918 femmes et 667 personnes âgées, suite aux bombardements israéliens.