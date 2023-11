Les employés de Google sont témoins de désaccords croissants sur les relations commerciales de l’entreprise avec l’occupation israélienne, qui incluent un accord de 1,2 milliard de dollars visant à fournir des services cloud au gouvernement d’occupation israélien appelé Projet Nimbus.

Mercredi, un groupe d’employés de Google a publié une lettre ouverte sur le site Medium, exigeant que « l’entreprise technologique annule le projet Nimbus ».

La lettre critique le double standard de l’entreprise concernant la liberté d’expression suite à l’agression israélienne sur la bande de Gaza, et condamne également la « haine, les abus et la vengeance » au sein de l’entreprise contre les travailleurs musulmans, arabes et palestiniens.

La lettre n’incluait pas l’identité des employés qui l’avaient rédigée par crainte de « représailles » et appelait le PDG Sundar Pichai, le PDG de Google Cloud Thomas Kurian et d’autres cadres supérieurs de l’entreprise technologique à condamner « le génocide en cours dans la plus grande fermeté « .

Les employés ont également exhorté l’entreprise à annuler le projet Nimbus, un accord de 1,2 milliard de dollars visant à fournir à l’armée d’occupation de l’intelligence artificielle et d’autres technologies avancées.

Le groupe a déclaré : « Nous exigeons que Google cesse de fournir un soutien matériel à ce génocide en annulant le contrat du projet Nimbus et qu’il cesse immédiatement de traiter avec le gouvernement israélien de l’apartheid et son armée ».

Les critiques et les militants travaillant chez Google ont attaqué le projet Nimbus depuis la signature du contrat en 2021, soulignant « qu’il donne à l’occupation des outils pour surveiller secrètement la Palestine ».

La lettre déclarait : « Nous sommes des employés musulmans, palestiniens et arabes de Google, rejoints par des collègues juifs antisionistes. Nous ne pouvons pas rester silencieux face à la haine, aux abus et aux représailles dont nous sommes victimes sur notre lieu de travail ».

La lettre cite des exemples spécifiques de comportements chargés d’émotion et inappropriés sur le lieu de travail, notamment des employés anonymes de Google qui accusent les Palestiniens de soutenir le terrorisme dans le cadre de leur religion, et ceux qui traitent publiquement les Palestiniens d’ »animaux »sur les plateformes officielles de Google sur le lieu de travail.

Le groupe accuse les dirigeants de « rester les bras croisés » et affirme que les dirigeants de Google ont décrit les employés comme « malades » et s’accrochant à une « cause perdue » lorsqu’ils expriment leur sympathie envers la population de Gaza.

Les employés qui ont écrit la lettre affirment que « les dirigeants de Google ont demandé publiquement aux Arabes et aux musulmans de l’entreprise s’ils soutenaient le Hamas. Il y a également un effort coordonné pour poursuivre la vie publique des employés sympathisants de la Palestine et les dénoncer à Google et aux forces de l’ordre pour soutien au terrorisme », indique la lettre.

À son tour, l’ingénieur logiciel Sarmad Jilani, qui a rejoint Google en 2012, a déclaré au journal Engaget « qu’en tant qu’employé de Google, vous devez être très prudent », car toute sorte de critique adressée à l’entité occupante pourrait être facilement décrite comme « antisémitisme ».

Source: Médias