Les Brigades al-Qassam, bras armé du Hamas, ont annoncé mardi 14 novembre avoir éliminé 9 soldats israéliens à la distance zéro.

7 d’entre eux ont été abattus cet après-midi sur l’axe nord de la ville de Gaza, où un char et un véhicule de transport ont été visés dans le même endroit au moyen d’obus al-Yassin 105.

Les deux autres soldats ont été tués dans des affrontements avec une force israélienne infiltrée à Beit Hanoun au nord-est de la bande de Gaza. 3 soldats ont aussi été blessés.

Dans des communiqués successifs publiés sur leur site Telegram, les Qassam ont fait état d’autres opérations réalisées ce mardi, la plupart sur les axes de la ville de Gaza. Dont :

Des tirs d’obus al-Yassin 105 contre 3 véhicules à l’ouest de Gaza.

Des tirs d’obus tandem et al-Yassin 105 sur un tank et un bulldozer israélien au nord-ouest de la ville de Gaza

Le tir d’un obus al-Yassin 105 sur un véhicule à l’ouest de la ville de Gaza

Une attaque contre un char israélien à l’aide d’un obus al-Yassin 105 et d’un engin piégé au nord-ouest de Gaza.

Une attaque aux obus TBG contre une force israélienne retranchée dans un bâtiment au nord de la ville de Gaza.

Une attaque contre un attroupement de soldats sur l’axe sud de la ville de Gaza avec le système de roquettes Rajoum de 114 mm.

Le tir d’un obus al-Yassin 105 contre un char israélien au sud-ouest de la ville de Gaza

Des tirs d’obus al-Yassin 105 sir deux chars israéliens sur l’axe occidental de la ville de Gaza.

Au début de la soirée, les Qassam ont rendu compte d’une attaque contre un attroupement de soldats à Beit Hanoun, au moyen d’obus de mortier de calibre lourd.

Pour leur part, les Brigades al-Qods du Jihad islamique ont fait état de combats qui font rage dans les périphéries de l’hôpital al-Chifa, du quartier Nasr, et des axes ouest et sud de la ville de Gaza. Dans l’après-midi, ils ont révélé que leurs combattants mènent des combats violents dans la région al-Salatine, à l’ouest de Beit Lahia au nord-est de la bande de Gza.

Dans l’après-midi de ce mardi, les Brigades al-Qassam ont fait part de tirs de salves de roquettes sur la ville israéliennes Tel Aviv « en riposte aux massacres sionistes contre les civils ». Les médias israéliens ont rendu compte que 3 Israéliens ont été blessés.

Une hausse des pertes israéliennes

Selon l’expert militaire le général à la retraite Mahmoud Irdissat, les pertes de l’armée israéliennes sont devenues plus importantes ces derniers jours, en équipement et en soldats. Surtout depuis que ces derniers se sont infiltrés à Gaza.

Interrogé par la chaine qatarie al-Jazeera, il a assuré que les Israéliens ne révèlent pas les chiffres réels de leurs pertes.

Il a expliqué que les forces israéliennes ont opéré leur incursion dans la bande de Gaza à partir de trois axes : l’axe nord-ouest d‘al-Atatra et Beit Lahia, depuis l’axe nord-est à Beit Hanoun, et enfin depuis l’axe de l’est à l’ouest coupant les zones rurales de la moitié nord de Wadi Gaza et plus précisément dans la région Juhr al-Dik en direction de l’autoroute Salaheddine puis jusqu’à l’autoroute du littoral al-Rachid.

Selon lui, les forces israéliennes assiègent la ville de Gaza et tentent de la pénétrer depuis les deux hôpitaux al-Chifa et Indonésien et vers les deux régions al-Karama et al-Rimal.

« C’est à partir de là que les pertes de l’arme israélienne ont augmenté et qu’elle fait face à une résistance plus dure. Plus elle pénètre dans la zone résidentielle à importante densité démographique, il y a plus de chance de sortir des tunnels d’utiliser le terrain, de se cacher, et de pourchasser les véhicules et les chars et les soldats. C’est pour cela que nous avons vu ces deniers jours une hausse des pertes sur le plan des véhicules, des équipements et des soldats », a-t-il poursuivi.

« Je crois que la pénétration des forces israéliennes dans les zones résidentielles concorde avec le plan que la résistance a préparé pour pouvoir utiliser les tunnels et le terrain pour combattre l’occupation », a-t-il souligné.

Le général à la retraite estime pour sa part qu’Israël cache les chiffres réels de ses pertes. Selon lui, le chiffre 45 était avant la guerre, un chiffre important de point de vue israélienne, mais compte tenu des pertes causées lors de l’opération Déluge d’al-Aqsa, il est certes moindre.

« Mais je crois qu’après la guerre, nous allons voir que les pertes sont beaucoup plus importantes que ce soit au niveau des équipements, des véhicules et des soldats », a-t-il insisté.

Selon les Brigades al-Qassam, quelque 200 véhicules israéliens ont été détruits partiellement ou entièrement depuis le début de l’offensive israélienne terrestre.

Source: Divers