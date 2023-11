Les familles des prisonniers israéliens ont intensifié leurs pressions sur le gouvernement de Benjamin Netanyahu, à la lumière d’informations contradictoires sur un éventuel accord d’échange avec le mouvement Hamas, négocié par l’Egypte et le Qatar et avec l’approbation des Etats-Unis.

Lors de la manifestation, la mère d’un prisonnier du Hamas a déclaré : « Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que c’est pour moi en tant que mère lorsque je ne peux rien faire pour mon fils prisonnier. »

Elle a ajouté : « 39 jours et nuits, ni jour ni nuit, rien. Seulement le noir. Où êtes-vous ? J’exige que Netanyahu et le gouvernement nous donnent des réponses et des mesures. Nous n’avons plus la force. Ramenez nos familles. »

Pour sa part, Yuval Haran, dont les sept membres de la famille ont été capturés dans la colonie du Kibboutz Beeri dans l’enveloppe de Gaza, a déclaré : « Nous n’avons plus le temps d’attendre. Chaque jour qui passe met la vie des prisonniers en danger.

Lundi, Abou Ubaida, le porte-parole des Brigades al-Qassam, bras armé du Hamas, a annoncé que les responsables israéliens mettent en danger la vie des prisonniers israéliens, annonçant la mort de la circonscrite prisonnière Faul Azai Mark Asiani, tuée à la suite d’un bombardement israélien le 9 novembre dernier.

Les médias israéliens ont rapporté lundi 13 novembre que les familles des prisonniers avaient affirmé lors de leur rencontre avec la commission de la Knesset : « nous ne pouvons leur permettre de les laisser affronter la mort pour la deuxième fois ».

Il y a deux jours, des milliers de colons israéliens ont manifesté à Tel-Aviv pour exiger la démission de Netanyahu et la libération immédiate de leurs fils prisonniers à Gaza.

Un sondage d’opinion publié par le journal israélien Maariv a montré que 60 % des Israéliens soutiennent un cessez-le-feu afin de renvoyer les prisonniers israéliens de la bande de Gaza.

Selon le Washington Post a cité un haut responsable israélien « Israël et le Hamas sont sur le point de parvenir à un accord concernant les prisonniers, qui pourrait être annoncé d’ici quelques jours si les derniers détails sont résolus. »

Source: Médias