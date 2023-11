Le Venezuela a dénoncé ce jeudi, « les déclarations sarcastiques faites par le président israélien, Isaac Herzog, au cours desquelles il a critiqué la position honorable prise par les pays d’Amérique latine concernant le génocide pratiqué par ses forces contre le noble peuple palestinien ».

Dans un communiqué, Caracas a rappelé à Herzog les crimes de guerre commis par « Israël », qui seront jugés « tôt ou tard sous l’égide du droit international ».

Le communiqué indique : « Le Venezuela se joint aux pays latins qui exigent la cessation immédiate de l’agression israélienne et de leurs tactiques nazies contre le peuple palestinien ».

Plus tôt, le Venezuela a également exprimé sa dénonciation des déclarations du ministre israélien du Patrimoine, Amichai Eliyahu, qui a menacé l’humanité toute entière en annonçant la possibilité de recourir à une attaque nucléaire sur Gaza.

Caracas a appelé la communauté internationale à agir immédiatement et à mettre fin au génocide perpétré par l’entité contre les familles palestiniennes, soulignant « qu’elle contrevient à son tour à toutes les lois et normes internationales ».

Caracas a exhorté les Nations Unies à condamner « Israël » et a exigé la création d’un tribunal international pour le juger pour crimes de guerre et menaces proférées par ce qu’il a décrit comme une » bande de criminels », en référence aux responsables israéliens.

Des pays d’Amérique latine ont déjà dénoncé l’agression israélienne contre Gaza, notamment le Venezuela, Cuba, la Bolivie, le Chili et la Colombie, après une agression contre Gaza qui a coûté la vie à plus de 11 500 martyrs, dont 70 % sont des enfants et des femmes.

Source: Médias