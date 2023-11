Un responsable militaire américain a déclaré à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen que « les forces américaines et leurs installations ont subi 61 attaques en Irak et en Syrie depuis le 17 octobre dernier ».

Hier, le Pentagone a déclaré que « les forces américaines stationnées en Irak et en Syrie avaient subi 55 attaques en un mois, blessant des dizaines de soldats américains ».

Il a expliqué que « 27 attaques ont eu lieu contre les forces américaines en Irak et 28 attaques en Syrie », notant que « 59 Américains ont été blessés ».

Aujourd’hui, la Résistance islamique en Irak a annoncé le ciblage de bases militaires américaines, à savoir la base américaine Harir au nord de l’Irak avec un drone qui a touché directement ses cibles, la base Ain al-Assad à l’ouest de l’Irak avec deux drones suicides, et la base américaine Tal Baydar à l’ouest de la ville syrienne de Hasakah avec deux drones.

Dans un communiqué publié hier, la Résistance islamique en Irak a affirmé sa solidarité avec la bande de Gaza et la résistance palestinienne dans la bataille déluge d’Al-Aqsa, soulignant « son engagement à des frappes directes en réponse aux crimes de l’ agression sioniste-américaine ».

Le communiqué a évoqué « l’implication américaine dans la privation du peuple palestinien de ses droits et libertés et dans son soutien à l’agression contre lui, » soulignant que « l’implication américaine est allée au-delà des crimes de siège de villes, de coupure d’eau, de nourriture et de médicaments, de destruction de bâtiments, de déplacement de civils, elle a pris d’assaut et bombardé des mosquées et des hôpitaux, et tué des femmes et des enfants ».

Et de souligner que « ces crimes partagés par l’ennemi sioniste et américain ne resteront pas sans punition », soulignant que « l’ennemi subira les coups les plus durs et des plus sévères, partout où nos mains parviendront, en promesse et en alliance, jusqu’à la libération de la terre de Palestine, de la mer au fleuve ».

