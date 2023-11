L’armée d’occupation israélienne a rendu compte ce samedi 18 novembre que 6 militaires israéliens ont été tués durant les combats terrestres dans la bande de Gaza ces dernières 24 heures. Ce qui porte à 378 le nombre des tués dans ses rangs depuis le 7 octobre.

Selon les médias israéliens, l’armée a fait état de 8 blessés atteints grièvement. Sans préciser où ils ont été attaqués.

Pour sa part, le porte-parole des Brigades al-Qassam, bras armé du Hamas a déclaré cette soirée que son groupe a perdu tout contact avec certains groupes chargés des détenus israéliens et que leur destin est inconnu à tous deux.

Plus de 25 mille Israéliens ont manifesté ce samedi de Tel Aviv a la ville sainte occupée al-Qods et dans d’autres villes pour réclamer la libération des détenus israéliens séquestrés dans la bande de Gaza, critiquant les atermoiements des autorités de l’occupation israélienne sur ce dossier.

Les attaques anti israéliennes

Par ailleurs, les Brigades al-Qassam, les brigades al-Qods du Jihad islamique et les Brigades al-Moudjahidine ont revendiqué plusieurs attaques anti israéliennes en riposte aux massacres commis par Israël contre les civils de la bande de Gaza.

Les Qassam ont assuré avoir tendu une embuscade aux engins piégés individuels contre une force d’infanterie de l’armée israélienne au sud-ouest de Gaza. Ils ont aussi assuré avoir détruit ou endommagé 17 véhicules israéliens dans tous les axes d’infiltration dans la bande de Gaza.

Ils ont indiqué avoir aussi lancé des tirs de roquettes dans l’enveloppe de Gaza, contre les positions militaires Mars et le kibboutz de Nirim et avoir visé des attroupements de soldats à l’aide d’obus de mortier à l’est de Khan Younes.

Les Brigades al-Qods ont quant à eux revendiqué des tirs de roquettes sur les colonies de Beeri, Meftahim et la base Tselem et avoir visé les soldats israéliens dans la région Moukhabarate.

Les Brigades al-Moudjahidine ont rapporté que durant ces 24 dernieres heures, elles ont visé des soldats à l’est de Zeytoun, avec des obus de mortier, et à l’est de Beit Lahia au moyen de roquettes Sair.

Les médias israéliens avaient fait état de combats violents entre les militaires israéliens et des combattants du Hamas dans le quartier Zeytoun et à Jabalia au nord de la bande de Gaza.

Ce matin, les Brigades al-Moudjahidine ont assuré avoir visé 7 vehicules ennemis à Tal al-Hwa et Sabra au sud-ouest de Gaza et avoir détruit deux chars et un bulldozer avec des obus tandem et des RPG à Beit Hanoun et à l’est de Beit Lahia au nord de la bande de Gaza et avoir détruit un véhicule militaire dans le camp al-Chati’.

