Le Média de guerre des Forces armée yéménites de Sanaa a publié les images vidéo de la saisie du cargo commercial appartenant à un homme d’affaires israélien. Elle avait été réalisée le dimanche 19 novembre, en soutien à la bande de Gaza qui fait l’objet, depuis 45 jours, d’une offensive meurtrière d’une violence inouïe qui a coûté la vie à plus de 13 mille civils Palestiniens dont plus de 5.000 enfants.

Selon les médias israéliens, le navire baptisé Galaxy Leader appartient à l’homme d’affaires israélien Abraham Unger alias Ramy, le fondateur de Ray Shipping Ltd. et connu pour être l’un des hommes les plus riches d’Israël. Ils ont aussi indiqué qu’il est inscrit au Royaume-Uni.

