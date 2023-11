Le porte-parole des forces armées yéménites à Sanaa a annoncé que ces dernières ont capturé dans l’après-midi de ce dimanche 19 novembre un navire israélien au large du Yémen en mer Rouge.

« La force navale a exécuté une opération militaire en mer Rouge qui s’est conclue par la capture d’un navire israélien », a déclaré le général Yahia Sarir (Saree), selon lequel il a été accosté sur les côtes yéménites.

« Les opérations des forces armées ne menacent que les navires israéliens ou ceux appartenant à des Israéliens », a-t-il ajouté.

Les médias israéliens avaient auparavant révélé qu’un cargo baptisé Galaxy Leader transportant des voitures a été confisqué par des yéménites, avec 52 personnes à son bord.

« Nous allons traiter avec l’équipage du navire israélien selon les enseignements de notre religion islamique », a précisé le général Sarii.

Et de réitérer son ultimatum: « Nous renouvelons notre ultimatum à tous les navires de l’ennemi israélien et à ceux qui traitent avec lui qu’ils seront des cibles légitimes pour nous. Nous appelons les pays dont les citoyens travaillent dans la mer Rouge à s’abstenir de tout travail ou activité avec des navires israéliens ou appartenant à des Israéliens. Nous confirmons que nous continuerons à mener des opérations militaires contre l’ennemi israélien jusqu’à ce que cesse l’agression contre la bande de Gaza».

Et Sarii de conlure: « Nous confirmons que celui qui menace la sécurité et la stabilité de la région et des couloirs internationaux est l’entité sioniste. Si la communauté internationale souhaite assurer la sécurité et la stabilité de la région et ne pas étendre le conflit, elle doit mettre un terme à l’agression israélienne contre Gaza.

Avant cette annonce, l’armée yéménite avait menacé dans un communiqué de « frapper des navires battant pavillon israélien, ceux qui appartiennent à des sociétés israéliennes ou sont recrutées par des sociétés israéliennes, en soutien à la bande de Gaza qui est victime d’une offensive israélo-américaine brutal ».

Toujours selon les médias israéliens, le navire appartient à l’homme d’affaires israélien Abraham Unger alias Ramy, le fondateur de Ray Shipping Ltd. et connu pour être l’un des hommes les plus riches d’Israël. Ils ont aussi indiqué qu’il est inscrit au Royaume-Uni.

Certains médias se sont inquiétés de cet évènement, d’autant que 90% des marchandises importées par « Israël » passent par la mer Rouge.

Dans une première réaction, le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a indiqué que le navire capturé appartient à une société britannique et qu’il est exploité par une société japonaise. Il a souligné que son équipage est formé de 25 membres de plusieurs nationalités: ukrainienne, bulgare, philippine et mexicaine.

Un porte-parole de l’armée israélienne a qualifié l’évènement « d’incident extrêmement grave ».

Selon le média américain NBC, les premiers rapports indiquent qu’un hélicoptère avait survolé le navire et un certain nombre d’homme armés sont descendus sur sa surface.

Selon Associated Press, citant des responsables américains, les Houthis ont saisi le navire par parachutage depuis un hélicoptère.

Un monde qui ne comprend que le langage de la force

« Le monde devrait savoir que les crimes de l’ennemi israélien à Gaza ont dépassé toutes les limites et ont violé tous les sacro-saint », a déclaré le porte-parole du mouvement Ansarullah Mohamad Abdel Salam.

Et de poursuivre : « Il est du devoir de tout homme libre dans le monde d’agir pour stopper l’agression israélienne sur Gaza. Les déclarations de condamnation et de dénonciation ne suffisent pas dans un monde q ne comprend que le langage de la force ».

Selon lui, « la capture du navire israélien est une démarche opérationnelle qui démontre que les forces armées yéménites de mener des combats en mer quelque soient les couts ».

Le chef de l’organisation Ansarullah Abdel Malek Badreddine al-Houthi avait menacé le 12 novembre dernier, que « les forces yéménites allaient conquérir des navires de l’occupation en mer Rouge ».

« Nous n’hésiterons pas à le faire et le monde verra », avait-il insisté.

Il avait souligné que l’occupation israélienne s’appuie, dans ses mouvements en mer Rouge et à Bab al-Mandab, sur la contrebande et le camouflage, et n’ose pas hisser le drapeau israélien sur ses navires.

Source: Divers