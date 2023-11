Le secrétaire général du Jihad islamique Ziad Nakhalé a assuré que la conclusion de l’accord de trêve provisoire avec l’entité sioniste est « un aveu clair de l’échec de ses objectifs », car « ses forces ont eu du mal à réaliser sur les axes de combat une avancée laquelle n’a pas dépassé les 50 km ».

Dans un discours télévisé prononcé ce vendredi, à l’occasion de l’entrée en vigueur ce vendredi de la trêve provisoire de 4 jours, Nakhalé a expliqué, que « la nouvelle offensive israélienne s’est heurtée à davantage de résistance, ce qui a forcé l’occupation à négocier sur les civils capturés ».

Selon lui, l’accord de trêve et le processus d’échange de prisonniers n’auraient pas été acceptés par « sans les pertes sur le terrain » des militaires israéliens.

Il a aussi prévenu que « les autres détenus de l’ennemi dont les officiers et les soldats ne seront libérés sans obtenir la liberté tous nos détenus » et d’ajouter que « ceci n’aura pas lieu avant la fin de l’offensive ».

« La résistance va obliger l’ennemi ultérieurement à une grande opération d’échange qui comprendra tous les détenus dans les prisons israéliennes. Tous les otages en échange de tous les otages », a-t-il affirmé.

Nakhalé a également affirmé que la résistance va contraindre les Israéliens a accepter la reconstruction suivant des conditions politiques qui ouvrirons des perspectives importantes pour notre peuple et en faveur de sa liberté, et ce en dépit de son arrogance verbale et de ses crimes contre les civils ».

Il a rappelé que « les objectifs que l’occupation sioniste a fixés depuis le début de l’offensive sont toujours de vigueur raison pour laquelle nous devons poursuivre le combat pour briser l’offensive et ses objectifs ».

« L’ennemi n’arrêtera pas son offensive. Après les jours de la trêve, il est prévu qu’il sera plus sanguinaire et plus meurtrier », a-t-il prévenu.

A son avis « l’offensive israélienne contre Gaza n’était pas seulement une riposte à l’action de la résistance le 7 octobre dernier, qui a provoqué un fort séisme ».

Elle serait selon lui liée à la vision du président américain, et à « ses arrangements géopolitiques du Moyen-Orient. »

Cette vision est « liée à ce qui ramène les États-Unis et Israël dans la région et dans le monde », soulignant que cela explique la présence massive et la participation américaine à l’agression contre le peuple palestinien.

Les combattants du Jihad islamique « participent à la lutte contre l’occupation, lui infligeant des pertes importantes et forçant ses colons à quitter leurs colonies », a-t-il souligné.

S’adressant à ceux qui parlent du destin de Gaza et qui la gouvernera, il a conseillé : « Arrêtez de bavarder et défendez votre peuple, car c’est le chemin vers la liberté, et non pas la coexistence avec les ennemis. »

La résistance « ne se brisera pas, ne se rendra pas et combattra, et c’est son choix aujourd’hui plus que jamais », a-t-il assuré, notant que « le peuple palestinien, après tous ces sacrifices, assure qu’il exprime la volonté de tous les peuples libres dans le monde. »

Al-Nakhal a conclu son discours en rendant hommage au Hezbollah au Liban, ainsi qu’à la résistance en Irak, en Syrie et au Yémen, qui participent aux côtés de la résistance palestinienne à Gaza dans la lutte contre l’occupation israélienne.

Il a aussi salué le courage du peuple palestinien qui est devenu « une source de fierté et de dignité ».

