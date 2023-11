Les médias israéliens ont rapporté ce vendredi « qu’après 49 jours de combats le Hamas a prouvé qu’il est toujours fort et contrôle Gaza ».

La Douzième chaîne a noté que les Brigades Al-Qassam ont réussi à « imposer un cessez-le-feu dans le sud et le nord de la bande de Gaza », notant « qu’Al-Qassam savait comment amener ses détenus à l’heure indiquée et à l’endroit approprié pour eux à KhanYunis ».

Elle a nié que le Hamas se soit « agenouillé », ajoutant « Cette sentence est encore loin, malheureusement ».

De même, la chaîne israélienne Channel 12 a rapporté que « tous les détenus israéliens à Gaza ont été négligés par le gouvernement israélien et trahis, et s’il ne fait pas tout son possible pour les restituer, ce sera une seconde négligence et une seconde trahison ».

Pour sa part, le major général de réserve, Israel Ziv, a déclaré que « si le Hamas réussit actuellement à mettre un terme à la poursuite des combats, il en est sorti victorieux ».

« Israël a également exprimé sa crainte que les Palestiniens retournent dans leurs foyers du nord de la bande de Gaza », selon les médias israéliens.

Les médias israéliens ont rapporté que « depuis ce matin, des dizaines de milliers de Palestiniens sont revenus du sud de la bande de Gaza vers le nord », indiquant que « l’armée israélienne prendra des mesures pour les empêcher de se déplacer entre le sud et le nord ».

Cet après-midi, Tali Gottliff, membre de la Knesset d’occupation israélienne du parti Likoud, a déclaré « qu’ Israël avait tout fourni au Hamas dans l’accord de trêve sans même recevoir le moindre signe de vie des prisonniers de Gaza ».

Gottliff a ajouté : « Accepter un cessez-le-feu et introduire du carburant sont des actions qui ont renforcé le Hamas, qui interprète cela comme une faiblesse de notre part ».

Source: Médias