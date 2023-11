La trêve entre ‘Israël’ et le Hamas qui a permis la libération des prisonniers et l’entrée d’une aide d’urgence dans la bande de Gaza entre lundi dans sa quatrième et dernière journée, sur fond de pourparlers pour la prolonger.

Dans la nuit de dimanche à lundi, le Hamas a affirmé dans un communiqué « chercher à prolonger la trêve au-delà de ses quatre jours » dans le but « d’augmenter le nombre de prisonniers libérés » comme prévu dans l’accord.

Une source proche du Hamas a précisé à l’AFP que le mouvement de résistance palestinien a « informé les médiateurs » être favorable à une prolongation de « deux à quatre jours ».

Pour sa part, le membre du Bureau politique du Hamas, Khalil Al-Hayya, a réitéré le sérieux de son mouvement à parvenir à un accord global d’échange de prisonniers.

Al-Hayya a déclaré: « Le Hamas a répondu positivement à l’accord d’échange de prisonniers et au respect de ses termes, mais l’occupation ne s’est pas engagée à mettre en œuvre ses engagements », rapporte AlManar.

L’accord, négocié par le Qatar avec l’appui des Etats-Unis et de l’Egypte et entré en vigueur vendredi, prévoit quatre jours de trêve, le passage de l’aide humanitaire à Gaza et la libération de 150 femmes et enfants palestiniens contre 50 colons israéliens.

Depuis vendredi, 39 femmes et enfants israéliens ont été libérés dans le cadre de l’accord – plus 24 personnes hors accord, en majorité des Thaïlandais qui travaillaient dans l’entité sioniste – ainsi que 117 femmes et enfants palestiniens, selon un ratio d’un Israélien contre trois Palestiniens.

Or, une disposition de l’accord permet sa reconduction pour relâcher quotidiennement une dizaine de prisonniers entre les mains du Hamas dans la bande de Gaza en échange de la libération d’une trentaine de détenus palestiniens des plus de 6000 incarcérés dans les geôles de l’occupation.

Violation de la trêve par l’occupation

Sur le terrain, « l’occupation poursuit la violation de la trêve. Ses chars ont ouvert le feu à plusieurs reprises sur des citoyens dans l’est de la bande de Gaza, tandis que des avions militaires survolaient, la nuit dernière, à haute altitude les régions de Khan Younes et Rafah », a rapporté le Centre d’information palestinien.

Dimanche, un agriculteur est tombé en martyre et un autre a été blessé lors de différentes fusillades menées par les forces d’occupation à l’est du camp d’Al-Maghazi et dans le quartier de Tal Al-Hawa.