Citant le général de réserve de l’armée d’occupation, Yitzhak Brik, les médias israéliens ont rapporté : « Le Hamas libère des prisonniers de zones que l’armée da prétendu contrôler dans le nord de la bande de Gaza ».

Brik a souligné que « l’armée israélienne est très loin d’atteindre ses objectifs à Gaza et le Hamas compte encore des dizaines de milliers de combattants, tandis que l’armée d’occupation a besoin d’être réhabilitée après cette guerre ».

Il a ajouté que « l’armée israélienne n’a pas la capacité de faire face à plusieurs arènes en même temps », notant que » les forces aériennes d’aujourd’hui ne peuvent remporter les guerres et l’armée de l’air israélienne n’arrête pas qu’un seul missile ».

Il a indiqué que « le président américain Joe Biden ne veut pas voir de victimes civiles dans le sud de Gaza, et s’il est interdit de raser les maisons, nos soldats entreront sans soutien aérien ni soutien d’artillerie, et nous aurons encore plus de morts ».

La Force Radwan du Hezbollah aurait pu atteindre Haïfa et Tibériade

Concernant les affrontements entre la Résistance islamique au Liban et l’occupation dans le nord, Brik a précisé : « C’est un miracle que la guerre n’ait pas éclaté en même temps, et que la Force Radwan ne soit pas entrée ce jour-là « , ajoutant que » la Force Radwan aurait pu atteindre Haïfa et Tibériade, car il n’y avait personne pour défendre le nord ».

Et de poursuivre : » dans le même temps, la force Radwan aurait pu cibler toutes les infrastructures, et alors Israël aurait disparu ».

Brik a conclu « qu’ Israël ne s’était pas préparé à une guerre régionale depuis 20 ans et que lorsque des milliers de missiles tomberont sur lui depuis le Yémen et l’Iran, il n’y a aucune possibilité de les arrêter ».

Source: Médias