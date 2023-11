Le haut responsable du Hamas, Oussama Hamdan, a déclaré à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen que « les efforts visant à prolonger la trêve n’ont pas encore abouti, et ce qui nous a été proposé jusqu’à présent pour la prolonger ne mérite pas d’être étudié ».

Hamdan a averti : « Si l’occupation mène une agression, la résistance est prête, et si le calme se poursuit, nous respecterons le calme », soulignant que « la résistance s’est préparée à toute éventualité après la fin de la trêve ».

Hamdan a révélé que ce dont il est question maintenant, c’est « d’arrêter l’agression et de lever le siège de Gaza, et ensuite nous parlerons de l’échange de prisonniers militaires », ajoutant « qu’ il ne sera pas question d’échanger nos prisonniers militaires avant d’arrêter l’agression et de lever le siège de Gaza ».

Il a ajouté « qu’un cessez-le-feu ne nous suffit pas, mais que les forces d’occupation doivent se retirer de Gaza et les hostilités doivent cesser ».

Il a également déclaré que « le Hamas souhaitait depuis le début libérer les prisonniers de toute la Palestine, y compris ceux des territoires occupés en 1948 ».

Et de poursuivre : « Si l’occupation exprime une volonté d’échanger des prisonniers âgés, nous sommes prêts à cela, avec la prolongation de la trêve que cela implique » indiquant « qu’il est naturel que la résistance palestinienne considère que le prochain échange inclut la liberté des combattants du monde, comme le combattant George Ibrahim Abdallah ».

Oussama Hamdan a affirmé que « l’administration américaine continue de soutenir la position israélienne, mais elle estime que la poursuite de l’agression aura un impact négatif sur son image ».

Il a également évoqué la position russe depuis le début de l’agression, la qualifiant de « positive », expliquant que « la résistance a libéré les prisonniers qui se sont révélés être russes en guise de reconnaissance de la position russe de soutien au peuple palestinien ».

Source: Médias