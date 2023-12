Le membre du Conseil executif du Hezbollah libanais, Cheikh Nabil Qaouk, a déclaré que « le Hezbollah ne permettra au régime sioniste d’obtenir aucun acquis et de réaliser une nouvelle équation au détriment de la souveraineté du Liban ».

Cheikh Qaouk a déclaré, le samedi 2 décembre, lors d’une cérémonie dans le sud du pays : « L’ennemi vaincu tente à ce stade de réaliser des gains au détriment de la souveraineté libanaise. Le Hezbollah le ne permettra pas.»

« Aujourd’hui, la région est confrontée à deux tendances : une influence décroissante des Etats-Unis et du régime sioniste et une influence croissante des groupes de résistance », a-t-il ajouté.

Le dirigeant du Hezbollah a déclaré que la position de son parti n’a pas changé après la reprise de l’agression américano-sioniste contre la bande de Gaza ; il a toujours été et sera à la première ligne pour soutenir la population de Gaza.

« A ce stade, l’ennemi tente d’obtenir des avantages au détriment de la souveraineté nationale du Liban. En outre, certaines personnes promeuvent les objectifs du régime sioniste à l’intérieur et à l’extérieur du pays et exigent l’amendement de la résolution 1701 et la création d’une zone tampon aux frontières dans le but de rassurer les colons qui s’inquiètent de retourner dans leurs colonies en raison de la présence du Hezbollah libanais aux frontières, mais ces gens sont sûrs qu’ils seront déçus », a noté M.Qaouk.

Plus loin dans ses propos, il a précisé : « Le sang coule des mains des Américains, dont celui des enfants et de plus de 20 000 martyrs de Gaza. Nous ne disons pas qu’il s’agit d’une pure agression sioniste, mais nous pensons qu’il s’agit d’une agression conjointe américano-sioniste. Car ce sont les Etats-Unis qui ont décidé de déclencher une agression et aujourd’hui c’est Washington qui a décidé de la reprendre. Les Etats-Unis sont donc la source du terrorisme et responsables de tous les problèmes et souffrances des peuples en Palestine, en Syrie, en Irak, au Yémen et au Liban. »

« Le nationalisme arabe normalisateur a trahi Gaza et la nation palestinienne. Mais au Liban, le nationalisme arabe authentique s’est tenu aux côtés de la nation palestinienne et la soutient par ses opérations et ses sacrifices. Ainsi, la victoire appartiendra à Gaza et nous ferons une belle démonstration du nationalisme arabe authentique et dénoncerons le faux nationalisme arabe », a assuré cheikh Qaouk.

Source: Avec PressTV