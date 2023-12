La Russie a mis en garde Israël contre la mise en exécution de sa menace d’inonder les tunnels de la bande de Gaza avec de l’eau de mer.

« Cette mesure constituerait un crime de guerre », a déclaré samedi Dmitry Polyansky, l’ambassadeur adjoint de la Russie auprès des Nations Unies, a rapporté le magazine américain Newsweek.

Selon lui la tactique israélienne consistant à inonder les tunnels menace l’approvisionnement en eau dans la bande de Gaza, même si elle pourrait pousser les combattants du Hamas à les quitter.

Polyansky a ajouté que l’inondation des tunnels pourrait aussi nuire aux civils à Gaza, notant qu’il est possible que certains d’entre eux se trouvent dans les tunnels où ils auraient fui les bombardements israéliens aveugles, d’autant plus qu’il n’y a plus aucun autre endroit où ils pourraient se réfugier dans l’enclave.

Citant des responsables américains, le Wall Street Journal a révélé la semaine deniere que l’armée israélienne avait achevé l’installation d’au moins 5 pompes à environ un kilomètre au nord du camp de réfugiés al-Chati’ à Gaza. Ils peuvent transporter des milliers de mètres cubes d’eau par heure et inonder les tunnels en quelques semaines.

