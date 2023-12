Les raids israéliens meurtriers ne connaissent pas de répit dans la bande de Gaza. Selon le ministère de la Santé à Gaza, 20 massacres ont été perpétrés ce dimanche.

Ils ont visé Deir al-Balah au centre de la bande de Gaza, les camps de Jabaliya, Nusseirat, al-Maghazi, et al-Zawayda, ainsi que les quartier al-Touffah et Shoujaiya à l’est de la ville de Gaza, et d’autres régions dans le nord.

Le raid le plus meurtrier a eu lieu à l’aube de ce dimanche, contre la maison de la famille Abou Wardé à Jabalia al-Nazla. Il a fauché la vie à 57 personnes.

Ecole Fakhoura à Jabalia

Un raid a détruit l’école Fakhoura à Jabalia. (Photo ci-dessus)

Un autre raid a visé les périphéries de l’école d’hébergement Khalifa à Beit Lahia des déplacés comme le montrent les images ci-dessous.

Selon les images publiées par les médias palestiniens, les soldats israéliens ont par la suite évacué cette école et l’ont incendiée.

Les déplacés qui s’y étaient abrités se sont rassemblés désemparés sur la place de Beit Lahia.

Il est question de pilonnage à l’artillerie meurtrier sur le quartier Cheikh Nasser à Khan Younes.

Le ministère de la Santé de Gaza a indiqué ce dimanche que le directeur général de la pharmacie Achraf Abou Mahadi a été blessé par un sniper israélien pendant qu’il essayait d’atteindre le dépôt des médicaments et d’équipements médicaux réclamés par les hôpitaux al-Chifa, Baptiste al-Ahli et d’autres centres médicaux.

De 17.700 à 17.997 martyrs

Selon un nouveau bilan des victimes palestiniennes : le chiffre des martyrs depuis le 7 octobre s’élève à 17.997, dont 7.875 enfants et 6.130 femmes.

Celui des disparus sous les décombres est de 7.760 et celui des blessés a atteint les 49.229.

Le samedi, le chiffre était de 17.700 martyrs et 48.780 blessés.

Le ministère de la Santé de Gaza a indiqué aussi que l’occupation a détruit 305.000 unités résidentielles et a déplacé un million et demi de Palestiniens.

