Le chef du bureau politique du mouvement Hamas, Ismail Haniyeh, a affirmé le mercredi soir 13 décembre que la bataille dans la bande de Gaza « approche de sa fin honorable » grâce à la persévérance légendaire de la population gazaouie et à sa vaillante résistance.

M.Haniyeh a déclaré que «la résistance dans la bande de Gaza est puissante et inébranlable et l’occupation israélienne est vouée à la disparition », soulignant que « les alliances de l’ennemi sont en jeu ».

« Tout arrangement à Gaza ou concernant la cause palestinienne sans le Hamas ou les mouvements de résistance est une illusion », a en outre insisté M.Haniyeh.

Ses commentaires répondaient aux déclarations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui a exclu mardi la présence à Gaza de tous ceux qui sont en rapport avec le Hamas.

Il a également expliqué que « le peuple palestinien, dans tous ses lieux de présence, était et est toujours une cible de l’occupation », appelant les peuples des nations arabes et islamiques à élargir leur espace de travail pour la cause palestinienne.

M.Haniyeh a souligné que « l’ennemi israélien paiera le prix de ses crimes », ajoutant que « l’héroïsme des Brigades Al-Qassam et de la Résistance est évident lors de la confrontation et inflige de lourdes pertes à l’ennemi, la dernière étant à Chouja’iya et Jabalia ».

Et de renchérir : « Le Déluge d’Al-Aqsa a porté un coup retentissant à l’occupation, dont l’entité et les dirigeants militaires et politiques ont été ébranlés ».

Concernant le mouvement de solidarité et populaire contre l’agression israélienne sur Gaza, Haniyeh a remercié « tous ceux qui ont soutenu l’arrêt de l’agression et exigé la levée du siège sur la bande de Gaza ».

Haniyeh a en outre apprécié les positions de l’Arabie Saoudite et les positions du Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et son message au Conseil de sécurité de l’ONU, saluant la résolution publiée par l’Assemblée générale des Nations Unies.

Il convient de noter que l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, soumise à des bombardements israéliens depuis plus de 69 jours.

Quant aux affaires palestiniennes internes, Haniyeh a déclaré : « Nous sommes ouverts à discuter de toute idée ou initiative qui pourrait conduire à mettre fin à l’agression et à mettre de l’ordre dans la situation intérieure en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. »

Rappelons que l’occupation israélienne poursuit, depuis le 7 octobre, son agression militaire contre Gaza qui a entraîné le martyre de plus de 18 600 Palestiniens, dont plus de 7000 enfants.