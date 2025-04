Les forces armées yéménites de Sanaa ont annoncé une nouvelle opération contre les pièces navales américaines en mer Rouge en riposte à la récente agression américaine contre le Yémen au cours de laquelle 36 frappes aériennes ont ciblé depuis mercredi soir plusieurs zones dans les gouvernorats de Sanaa, Saada et d’autres provinces, entraînant des martyrs et des blessés.

Leur porte-parole, le général de brigade Yahya Saree, a affirmé que les forces navales, l’armée de l’air et la force de missiles ont mené une opération militaire conjointe qualitative, au cours de laquelle elles se sont affrontées avec le porte-avions américain USS Harry S. Truman et les navires de guerre qui l’accompagnement dans le nord de la mer Rouge.

Saree a ajouté que l’opération a été menée à l’aide d’un certain nombre de missiles de croisière et de drones, et qu’elle a réalisé ses objectifs. « L’engagement a duré de nombreuses heures et une partie de l’attaque contre le pays a été déjouée », a-t-il précisé.

Le général yéménite a souligné que « les forces armées yéménites continueront de cibler tous les navires de guerre américains et toutes les sources de menace dans la zone opérationnelle déclarée, et que les raids agressifs ne les dissuaderont pas de remplir leurs devoirs envers le peuple palestinien ».

Plus tôt dans la journée, Saree avait annoncé que les forces yéménites ont abattu un drone américain MQ-9 alors qu’il effectuait des missions hostiles dans l’espace aérien du gouvernorat d’Al-Hodeïda.

Il a rappelé que c’est le deuxième drone abattu par les défenses aériennes yéménites au cours des 72 dernières heures, et du 17e au cours de la campagne « Victoire promise et Jihad sacré » en soutien à Gaza.

Ce jeudi, des avions de reconnaissance de la coalition dirigée par les États-Unis ont ciblé la voiture d’un civil dans le district de Majz, dans le gouvernorat de Saada, après que des avions de guerre y ont mené deux frappes aériennes.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, des avions américains ont ciblé le district de Kitaf et la région de Kahlan, à l’est du gouvernorat de Saada et le réseau de communication à Jabal Namah, dans le district de Jablah du gouvernorat d’Ibb au centre du Yémen.

Dans une interview accordée à Al Mayadeen, le porte-parole du ministère yéménite de la Santé, Anis al-Asbahi, a annoncé la mort de cinq personnes, la blessure de cinq autres et la perte d’une personne dans des frappes aériennes sur le Yémen au cours des dernières 24 heures. Il a souligné que les Yéménites sont conscients des défis auxquels ils sont confrontés et sont préparés à les relever.

