Mohammed Abdel Salam porte-parole officiel d’Ansarullah a déclaré ce dimanche:

– La position yéménite vis-à-vis de la Palestine découle d’un principe religieux, national et moral.

– Le Yémen considère « Israël » comme un danger pour la oumma en tant que peuples et États et c’est une menace réelle pour l’unité de la oumma islamique.

– Les opérations yéménites ont un impact économique important sur l’ennemi israélien et constituent un argument pour les pays du monde islamique.

– Il y a une communication avec les pays actifs et influents et l’objectif est d’atteindre les objectifs déclarés de lever le blocus de Gaza et d’arrêter l’agression contre elle.

– La cause palestinienne n’accepte pas de compromis et nous ne pouvons pas accepter ce qui arrive à la population de Gaza.

– Toutes les actions menées par les forces armées yéménites sont liées à la levée du blocus de Gaza et à la cessation de l’agression à son encontre.

– Si vous voulez arrêter les opérations navales contre l’ennemi israélien, vous devez lever le blocus de Gaza et apporter de la nourriture et des médicaments.

– Nous assurons que la mer Rouge est sûre à l’exception des navires associés à l’ennemi israélien, et nous saluons la position de la compagnie chinoise de cesser d’envoyer ses navires dans les ports de l’entité occupée.

– Nos opérations ne ciblent que les navires israéliens associés aux ports de l’occupation.