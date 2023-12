Le chef du mouvement Hamas, Oussama Hamdan, a affirmé lundi soir que « les sables de Gaza engloutiront les forces d’occupation israéliennes, comme ils ont englouti les envahisseurs avant eux ».

Hamdan a déclaré, lors d’une conférence de presse, que « l’occupation israélienne a intensifié ses crimes et massacres, avec le soutien, la couverture et les armes des États-Unis d’Amérique, au cours des deux derniers jours ».

Il a indiqué que « l’occupation avait détruit, en 73 jours, tous les hôpitaux de la bande de Gaza, les mettant hors service, et continuet de les bombarder et d’arrêter leur personnel médical ».

Il a ajouté que « l’occupation veut transformer la bande de Gaza en un lieu inhabitable afin de faciliter le déplacement de ses habitants, mais nous lui disons, ainsi qu’à ceux qui la soutiennent : vous avez perdu ».

Hamdan a souligné que « la seule expérience que les États-Unis offrent à l’occupation est le meurtre de femmes et d’enfants », ajoutant que « le peuple palestinien, en particulier dans la bande de Gaza, restera sur sa terre, parce qu’il est propriétaire de la terre et y jouit de plein droit, et l’illusion du déplacement découle de la culture de la société bâtarde construite par l’occupation ».

Concernant la migration des colons israéliens vers et hors de la Palestine occupée, Hamdan a déclaré : « Nous surveillons la migration inverse de l’occupation d’Eilat vers Aqaba et via les aéroports israéliens à l’étranger « , regrettant que certains (Arabes) parient encore sur la paix avec l’entité sioniste ».

Il a appelé « les Nations Unies et leur Secrétaire général à assumer leurs responsabilités et à faire pression pour mettre fin à l’agression et aux crimes de guerre commis contre la population de la bande de Gaza et pour sauver la vie de plus d’un million de Palestiniens ».

Concernant la découverte d’un tunnel des Brigades Al-Qassam par « Israël » et la publication de vidéos et de photos le concernanti, Hamdan a déclaré que « la découverte du tunnel par « Israël » est arrivée tardivement, de sorte que la mission que nous voulions à travers celui-ci a été réalisée avec succès ».

Il a noté que « la résistance palestinienne, dirigée par Al-Qassam, mène la bataille avec sagesse et compétence, et fait face à l’occupation à distance zero ».

Hamdan a dénoncé le fait que l’administration américaine continue de tenir le Hamas pour responsable de la violation de la trêve, soulignant que « la reprise de l’agression s’inscrit dans le contexte de l’adoption du récit sioniste ».

Il a poursuivi : « La présence de l’occupation et sa guerre globale contre les Palestiniens sont la raison de tout ce qui se passe », soulignant que « la présence de la résistance et la lutte du peuple palestinien se poursuivent et l’agression ne se poursuivra pas « .

Concernant les négociations sur les prisonniers, Hamdan a déclaré : « Point de négociations sur un accord d’échange de prisonniers tant que l’agression israélienne ne cessera complètement ».

Le chef du mouvement Hamas a expliqué que « le mouvement est ouvert à toute initiative du Qatar ou de l’Égypte visant à mettre un terme à l’agression et nous la traiterons conformément à la fermeté du peuple et à la vision de la résistance ».

Hier, les médias israéliens ont commenté les opérations menées contre les forces israéliennes à Gaza au cours des derniers jours et les lourdes pertes subies par l’armée d’occupation, soulignant que « chaque annonce sur la destruction prochaine du Hamas à Gaza est dénoncée par la réalité ».

Source: Médias