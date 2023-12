Le haut-cadre du mouvement Hamas, Oussama Hamdan, a affirmé que « le peuple palestinien est conscient qu’il ne peut pas revenir en arrière et qu’il n’a d’autre option que de remporter la victoire et d’établir un État palestinien avec alQods pour capitale », appelant à « une action immédiate et urgente mondiale pour dénoncer les actions de l’occupation et la poursuivre en justice pour ses crimes de guerre ».

Hamdan a déclaré, lors d’une conférence de presse, ce mercredi soir, que « l’occupation procède à des exécutions sur le terrain et emmène des membres de notre peuple pour les torturer et les forcer à faire des aveux », soulignant « qu’il n’y aura pas de négociation dans le dossier des prisonniers jusqu’à la cessation totale de l’agression israélienne ».

Adressant un message aux familles des prisonniers israéliens, Hamdan a déclaré : « Votre crise réside en Netanyahu, qui fait obstacle à la libération des prisonniers ».

Hamdan a également appelé l’UNRWA « à fournir des secours aux personnes déplacées, en particulier dans le nord de la bande de Gaza, qui manque des nécessités vitales ».

Hamdan a indiqué que » l’administration Biden est un partenaire de l’occupation dans l’agression contre Gaza et c’est elle qui l’empêche de s’arrêter, c’est elle qui reporte la réunion du Conseil de sécurité , c’est elle qui refuse l’adoption de la résolution qui lui est soumise pour permettre l’entrée de l’aide dans la bande ».

Il a ajouté : « Nous disons à l’administration Biden que vous êtes partenaires du crime à Gaza, et ce sang sera une malédiction qui vous hantera pour toujours ».

Hamdan a condamné la position américaine consistant à former une force navale, appelant les pays participant à cette coalition à comprendre que « la racine du problème est l’occupation ».

Hamdan a apprécié les positions courageuses des forces armées yéménites qui ont empêché le passage des navires vers l’entité occupante via la mer Rouge, ainsi que la position de la Malaisie qui a cessé de traiter avec les navires et les compagnies maritimes israéliennes.

Source: Médias