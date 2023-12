Le président iranien Ibrahim Raïssi a insisté ce mercredi sur la nécessité de prendre une mesure coordonnée entre les pays islamiques pour faire pression sur l’entité sioniste afin qu’elle mette fin à sa machine de guerre et à ses crimes à Gaza.

Lors d’un entretien téléphonique avec son homologue pakistanais, Arif Rehman Alvi, le président Raïssi a appelé le Pakistan à redoubler d’efforts pour renforcer la sécurité entre la frontière commune.

À son tour, le président pakistanais Arif Rehman Alvi a déclaré que « l’Iran était un pionnier dans ses efforts pour réaliser les droits du peuple palestinien, ajoutant « nous devons sérieusement chercher à changer la structure des organisations internationales, et les musulmans doivent lutter pour cela ».

Pour sa part, le commandant des Gardiens de la révolution en Iran, le général Hussein Salami, a affirmé que « la résistance palestinienne se renforcera encore plus à l’avenir, car la population de Gaza a maîtrisé l’équation de la résistance avec l’ennemi sioniste », soulignant que » l’entité sioniste se dirige vers l’effondrement et elle ne peut pas assurer le bien-être de sa société avec une armée faible et fragile ».

La résistance n’a utilisé que 14% de sa force

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a affirmé que « le résumé des dialogues diplomatiques montre que la région se dirige progressivement vers un cessez-le-feu », notant que « les pourparlers d’aujourd’hui et d’hier soir ont porté sur des questions importantes, à savoir la question de la Palestine et l’arrêt des crimes contre Gaza et l’envoi d’aide humanitaire dans la bande de Gaza ».

Et d’ ajouter : « Des dialogues directs et indirects sont en cours qui mettront fin à cette situation catastrophique à Gaza, ou au moins atténueront les souffrances du peuple palestinien, y compris les habitants de Gaza et de Cisjordanie ».

De même, Hossein Amir Abdollahian a indiqué, que « les responsables du Hamas, qui représentent la principale partie dans cette affaire, au nom du peuple palestinien et des habitants de Gaza, estiment qu’à la lumière de la guerre continue et des meurtres de femmes et d’enfants, parvenir à un accord est irréaliste » ajoutant » si les États-Unis et les autres parties sont sérieux, ils doivent entamer des négociations pour un accord après la mise en œuvre d’un de cessez-le-feu provisoire, en vue de parvenir à un cessez-le-feu durable et de lever le blocus humain ».

Il a rapporté que « le chef du Bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, lui a affirmé, lors de leur réunion, que malgré toutes les scènes amères que nous voyons à Gaza, seulement 14 % des installations de défense et des effectifs humains de la résistance ont été utilisés dans cette guerre, et que les combattants se sont entrainés, se sont préparés et ont planifié depuis des mois pour cette guerre inégale afin de montrer la résistance de la Palestine et de Gaza ».

Par ailleurs, lors de sa rencontre avec son homologue qatari, Mohammed bin Abdel Rahman Al Thani, Hossein Amir Abdollahian a indiqué que « les Américains disent qu’ils tentent de parvenir dans les prochains jours à un accord avant la fin de cette année », soulignant que « le temps n’est pas dans l’intérêt des Américains et de l’entité sioniste, et l’insistance de cette dernière à poursuivre la guerre contre Gaza, avec le soutien des États-Unis, augmenteront ses pertes militaires et politiques ».

Il a conclu que « compte tenu des messages récents, en apparence les Américains tentent de se distinguer de la version de l’entité sioniste dans ses crimes contre les Palestiniens, mais en pratique, ils soutiennent toujours l’entité sioniste militairement vaincue ».

Source: Médias