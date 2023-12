Les Gardiens de la révolution en Iran ont annoncé la mort d’un conseiller militaire iranien, le général de brigade Sayyed Radhi Moussawi, qui est tombé martyrisé à la suite d’un raid israélien sur Damas, ce lundi.

Les Gardiens de la révolution ont affirmé, dans un communiqué, que « sayyed Radhi al-Moussawi était responsable du soutien au front de résistance en Syrie », soulignant que « l’entité israélienne paierait le prix de ce crime ».

Dans un contexte connexe, le président iranien Ibrahim Raisi a affirmé que « l’entité sioniste paiera inévitablement le prix de son crime contre le général de brigade Sayyed Radhi al-Moussawi », estimant que « ce crime est une autre indication de la frustration et de l’incapacité de l’entité sioniste dans la région ».

De son côté, le Jihad islamique a condamné l’assassinat du général de brigade Sayyed Radhi al-Moussawi. Il a déclaré dans un communiqué : » Le commandant martyr a joué un rôle fondamental et central dans le soutien aux forces de résistance dans la région et dans le soutien au peuple palestinien et à sa résistance, et nous le connaissions comme un ami fidèle de la Palestine et d’alQods ».

L’occupation israélienne a mené une nouvelle agression lundi après-midi, ciblant les environs de la zone du mausolée de Sayyeda Zeinab ( petit-fille du messager de Dieu Mohammad), dans la province de la capitale syrienne, Damas.

L’agression a été menée avec 3 missiles.

Le commandant iranien a participé à toutes les étapes du soutien pendant la guerre contre la Syrie, ainsi qu’aux batailles dans le désert et aux environs de Damas, notant « qu’ il était l’un des inébranlables hommes qui ont repoussé une attaque à l’ouest d’Alep ».

Le martyr iranien était l’un des commandants les plus importants et les plus éminents de la Brigade d’al-Qods au sein du Corps des Gardiens de la révolution islamique, et l’un des commandants chargés du dossier syrien, sachant qu’il a fait l’objet de plusieurs tentatives d’assassinat de la part de l’occupation israélienne au cours des dernières années.

Source: Médias