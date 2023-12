Aujourd’hui, mardi, le bureau des médias du gouvernement à Gaza a dénoncé dans les termes les plus forts la violation par l’armée d’occupation israélienne de la dignité des corps de 80 martyrs palestiniens, en les remettant mutilés et en volant leurs organes.

Le bureau des médias du gouvernement a affirmé que « l’occupation a volé les corps pendant la guerre génocidaire qu’elle menait à Gaza, et les avait livrés mutilés au passage de Kerem Shalom pour les enterrer dans le gouvernorat de Rafah ».

Il a souligné que « l’occupation a remis les corps non identifiés et a refusé de préciser les noms de ces martyrs, ainsi que de préciser les lieux d’où ils ont été volés. Après les avoir examinés, il est devenu évident que les traits des martyrs avaient beaucoup changé, ce qui indique clairement que l’occupation avait volé les organes vitaux des corps de ces martyrs ».

Le communiqué du bureau des médias a indiqué que « l’occupation a répété ce crime plus d’une fois pendant la guerre de génocide, et qu’elle avait déjà exhumé des tombes à Jabalia et volé certains corps de martyrs, en plus de cela, elle détient encore des dizaines de corps de martyrs de Gaza ».

Il a noté que « ce crime s’ajoute à une série de crimes commis par l’armée d’occupation israélienne, après que les États-Unis d’Amérique lui ont donné le feu vert pour commettre des meurtres contre des civils, des enfants et des femmes.

Le communiqué du bureau des médias appelle à la formation d’une commission d’enquête internationale totalement indépendante sur l’armée d’occupation qui a enlevé les corps des martyrs et volé leurs organes vitaux.

Le bureau des médias du gouvernement a exprimé son grand étonnement « devant les positions silencieuses des organisations internationales opérant dans la bande de Gaza, comme la Croix-Rouge, à l’égard de crimes aussi terribles commis par l’occupation », affirmant que « leurs positions sont ennuyeuses, secondaires, confuses et vides loin d’une position humanitaire et morale ».

Cela arrive à un moment où l’occupation israélienne continue de cibler les civils dans la bande de Gaza et de commettre des massacres contre les familles en sécurité dans leurs maisons.

Source: Médias