La Résistance islamique en Irak a publié des scènes du lancement d’un drone sur une base des forces américaines près de l’aéroport d’Erbil, dans le nord de l’Irak.

La résistance a affirmé dans un communiqué avoir ciblé la base avec des drones, soulignant « qu’elle compte continuer à détruire les bastions ennemis ».

Point de dissuasion américaine en Irak

Le Wall Street Journal américain a admis qu’un drone avait réussi à contourner les défenses américaines dans une base en Irak, et que deux Américains ont été blessés et que le troisième est dans un état critique.

Il a ajouté que « cela se serait produit tôt ou tard et que les soldats américains seraient gravement blessés lors d’ attaques meurtrières contre nos bases américaines au Moyen-Orient », ajoutant que « le président Joe Biden expose les forces américaines au danger ».

Et de poursuivre : » les soldats américains sont devenus des chasseurs de drones parce que Washington refuse de dissuader les formations militaires en Irak, surtout à la lumière de sa crainte d’être impliqué dans un conflit plus vaste », notant que « les frappes de Biden sont symboliques symbolisme, et donc il n’a pas dissuadé les opérations en Irak ou ailleurs ».

Adrian Watson, du Conseil de sécurité nationale, a commenté les opérations contre les bases américaines en Syrie et en Irak en déclarant : » Biden ne considère pas la protection du personnel américain exposé au danger comme une priorité ».

Hier, la résistance a annoncé le ciblage de la base américaine d’Al-Shaddadi en Syrie, avec une salve de missiles, précisant que « ce ciblage était une réponse aux massacres perpétrés par l’entité israélienne contre la population de Gaza ».

Il y a quelques jours, la résistance a affirmé avoir frappé une cible vitale en Méditerranée avec des armes appropriées, confirmant ainsi une frappe directe. Elle a déclaré, dans un communiqué, que son opération s’inscrit dans le cadre de sa position de résistance à l’occupation, de soutien à Gaza et de réponse aux massacres commis par l’occupation contre les civils palestiniens, notamment les enfants, les femmes et les personnes âgées ».

Le 17 de ce mois, les médias américains ont reconnu que les forces américaines sur le sol irakien et syrien avaient subi plus de 110 attaques depuis le 17 octobre dernier.

Source: Médias