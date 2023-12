Le nombre de détenus de la Cisjordanie occupée dans les geôles de l’occupation israélienne s’élève à 4 820 Palestiniens depuis le 7 octobre, suite à l’arrestation de 25 personnes, jeudi à l’aube.

Cela ressort d’une déclaration conjointe publiée par la Commission pour les affaires des prisonniers et ex-prisonniers de l’Organisation de libération de la Palestine (officielle) et le Club des prisonniers palestiniens (privé).

Les deux institutions ont indiqué dans le communiqué que les autorités d’occupation israéliennes « ont arrêté jeudi à l’aube 25 citoyens, ce qui porte le nombre de détenus en Cisjordanie, y compris à Al-Quds occupée, à environ 4 820 Palestiniens depuis le 7 octobre dernier ».

Selon le communiqué, les nouvelles arrestations se répartissent sur les gouvernorats de Naplouse, Tulkarem, Jénine, Toubas et Qalqilya (nord), Ramallah (centre) et AlKhalil Hébron (sud).

Ce décompte n’inclut pas les arrestations effectuées par les forces d’occupation israéliennes à l’intérieur de la bande de Gaza, selon la même source.

Selon les données du ministère palestinien de la Santé, « le nombre de martyrs en Cisjordanie occupée depuis le 7 octobre s’élève à 311 ».

Depuis le déclenchement de la guerre dévastatrice israélienne contre la bande de Gaza le 7 octobre, l’armée d’occupation a intensifié ses agressions contre la Cisjordanie occupée et accéléré le rythme des incursions et des raids dans les villes et les villages, faisant des dizaines de martyrs et de détenus.