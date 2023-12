Le journal britannique The Times a affirmé que « les attaques lancées par le Hezbollah à travers la frontière libanaise placent Israël dans une guerre sur plusieurs fronts, ce qui suscite la plus grande inquiétude, parmi d’autres fronts qui frappent des cibles israéliennes et américaines ».

The Times a souligné que « les attaques lancées par le Hezbollah sont entrées dans la phase la plus intense de la guerre à Gaza jusqu’à présent, avec le lancement de dizaines de roquettes ces derniers jours, dans le cadre d’une série d’attaques contre des cibles israéliennes et américaines sur sept fronts à travers le pays et au Moyen-orient. »

Et de souligner: » coïncidant avec l’escalade entre Israël et le Hezbollah, la Résistance islamique en Irak a lancé une attaque de drone contre la base aérienne américaine d’Erbil, au Kurdistan irakien, qui a blessé trois membres du personnel américain ».

Le Times a également constaté que « l’escalade des échanges de tirs transfrontaliers entre Israël et le Liban pourrait se transformer en une guerre régionale plus large ».

Hier jeudi, les médias israéliens ont rapporté que « le Hezbollah avait tiré plus de 100 missiles, ainsi que 10 drones vers la Galilée ».

