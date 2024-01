Le destroyer iranien Alborz, appartenant à la marine militaire iranienne, est entré ce lundi 1er janvier dans la mer Rouge par le détroit de Bab al-Mandab.

L’agence de presse internationale Tasnim a rapporté qu’il est entré dans le cadre du groupe 94 de la marine iranienne. L’agence Mehr a indiqué que le destroyer est équipé de missiles de croisière navals à longue portée.

Tasnim a ajouté que le destroyer Alborz accomplit depuis 2009 sa mission habituelle de préservation de la sécurité de la navigation et de lutte contre les pirates en haute mer ainsi que d’autres tâches.

Ce destroyer défensif a rejoint la flotte navale de Bandar Abbas au sud de l’Iran en 1972. Il a subi plusieurs opérations de développement, de modernisation et d’amélioration, surtout dans son système de défense précis qui est l’une des plus importantes de ces améliorations.

Il pèse aujourd’hui 1.550 tonnes et jouit d’une vitesse de plus de 36 nœuds. Sa longueur est de 94 mètres et sa largeur de 11 mètres.

Le destroyer portant le numéro 72 a participé à la première guerre du Golfe entre 1980 et 1988.

En 2015, le destroyer est entré dans le détroit de Bab al-Mandeb et a participé en 2019 à des exercices navals trilatéraux entre la Russie, la Chine et l’Iran.

En 2020, il était équipé de systèmes de missiles intelligents précis.

