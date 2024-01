Le conflit entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza a officiellement coûté la vie à 170 soldats israéliens depuis le 7 octobre 2023. Parmi ces pertes, 29 ont été le résultat d’erreurs de l’armée israélienne elle-même sur le terrain. Cela représente 17% des soldats tués, un chiffre énorme qui interroge sur les opérations militaires en cours.

L’armée se disant «la plus morale du monde» frappe de manière tellement «précise et chirurgicale» qu’elle est responsable de 17% des décès dans ses propres rangs ! Les familles des otages détenus à Gaza doivent être rassurée devant un tel professionnalisme…

Les causes de ces décès internes sont variées et révèlent un gros niveau d’amateurisme : des tirs provenant de leur propre camp, des incidents liés à des «incendies exceptionnels», et des accidents divers comme des chars roulant sur des soldats ou des erreurs dans la manipulation d’explosifs. Un soldat israélien aura « une chance sur 6» d’être éliminé par ses propres camarades soldats.

Malgré ces pertes, Israël affirme que la guerre contre le Hamas se poursuivra tout au long de l’année. Même si les hostilités persistent et que le gouvernement insiste sur la non-fin du conflit, des spécialistes militaires estiment qu’il pourrait évoluer vers une guerre d’usure plutôt que vers un conflit total. Cela a conduit le porte-parole de l’armée israélienne à annoncer des pauses pour les réservistes afin de se préparer à des combats prolongés.

Depuis le début de l’offensive en réponse aux attaques du Hamas, entre trois et six soldats israéliens perdent la vie chaque semaine selon les chiffres fournis par l’armée. Ces pertes continuelles soulèvent des inquiétudes quant à la durée et à l’issue de ce conflit qui semble s’enliser dans une escalade prolongée.





🇮🇱🇵🇸 FLASH : Les médias israéliens ont diffusé des images de soldats israéliens pleurant et criant lors d'affrontements à Beit Hanoun, dans le nord de la bande de Gaza. Pour rester informé, suivez @les_spectateurs pic.twitter.com/sfAe2S6FBy — Les Spectateurs (@les_spectateurs) January 1, 2024

Sources : Le Média en 4-4-2, Via Réseau international.