La double explosion qui a visé, le mercredi 3 janvier, les participants au 4ème anniversaire du martyre du chef la force d’Al-Qods s’est élevé à 95 martyrs.

A Téhéran, des responsables ont accusé ‘Israël’ d’être à l’origine de ces attentats qui ont eu lieu à Kerman (sud-est). Le guide suprême de la Révolution islamique, l’ayatollah Sayed Ali Khamenei, a promis « une réponse sévère ».

Dans un communiqué, l’Ayatollah Khamenei a affirmé dans un communiqué que « les ennemis malfaisants et criminels de la nation iranienne ont une fois de plus créé un désastre et ont tué en martyr un grand nombre de chers citoyens…Les criminels féroces ne peuvent pas tolérer l’amour et l’enthousiasme du peuple de se recueillir à la tombe de leur grand commandant, le martyr Qassem Soleimani ».

Et d’ajouter : « Les mains tachées du sang d’innocents et les cerveaux corrompus et méchants, qui les ont conduits à cette perversité, recevront le châtiment équitable. Faites-leur savoir que cette catastrophe aura une réponse forte ».

Le gouvernement a décrété une journée de deuil national

Le président iranien, Ebrahim Raïssi, a lui aussi condamné les attentats terroristes qui ont eu lieu à Kerman (sud-est) pendant la cérémonie de commémoration du martyre du général Qassem Soleimani.

Dans son message, le président Raïssi a demandé la formation d’une commission d’enquête pour identifier et arrêter au plus tôt les auteurs et les commanditaires de ces attentats terroristes meurtriers.

Le gouvernement iranien a décrété une journée de deuil, jeudi 4 janvier, pour commémorer les victimes innocentes des attentats terroristes de Kerman.