Des avions américains et britanniques ont lancé à l’aube de ce vendredi des raids sur la capitale yéménite Sanaa et les villes côtières de Saada, Dhamar et Hodeidah sur la mer Rouge.

Des sources yéménites ont rapporté que l’agression a visé la base aérienne d’al-Daylami au nord de la capitale Sanaa, les environs de l’aéroport de Hodeidah et des zones de la direction de Zabid, ainsi que le camp de Kahlan à l’est de la ville de Saada. L’agression a également visé l’aéroport de la Direction de l’Aaba dans le gouvernorat de Hajjah.

(Ci-dessus Hodeida)

Elles ont rapporté que l’agression américano-britannique a lancé des raids sur le mont al-Samaa, à l’ouest de la ville de Saada, et sur la région de Takhiya dans le district de Majz.

(Ci-dessus Saada)

À Taaz, l’agression britannique a visé son aéroport et le camp de la 22e Brigade du district d’al-Taaziyah.

Des sources yéménites ont rapporté que 5 explosions violentes ont eu lieu dans la ville de Hodeidah et d’autres explosions à Sanaa. Des sources médiatiques ont rapporté que les défenses aériennes yéménites ont riposté à l’agression.

Citant un responsable américain, le Wall Street Journal a indiqué que la coalition dirigée par les États-Unis a lancé plus de 12 raids sur des cibles au Yémen.

La BBC a déclaré que 4 avions britanniques Typhon ont participé à l’agression contre le Yémen depuis Chypre.

Selon la NBC, les armées américaine et britannique « ont dirigé des frappes contre des cibles à plusieurs endroits au Yémen, avec des avions de combat et des missiles de croisière Tomahawk, lancés à partir des navires de la marine ».

Un responsable américain a souligné pour la CNN que le secrétaire d’état américain Antony Blinken a déclaré aux dirigeants régionaux lors de sa tournée que la frappe contre les forces yéménites est une action défensive et non une escalade.

Les médias américains, citant des responsables sionistes, ont déclaré que l’entité sioniste avait été informée à l’avance des frappes au Yémen et que l’armée israélienne est en état d’alerte en prévision de toute riposte yéménite.

Des responsables américains ont déclaré au New York Times qu’il est à craindre que les frappes contre le Yémen ne dégénèrent en frappes mutuelles. Un responsable militaire américain a déclaré dans les médias que les forces américaines au Moyen-Orient sont en état alerte, révélant que l’agression contre le Yémen implique des navires, des avions de guerre et des sous-marins.

Source: Médias