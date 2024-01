O Secretário-Geral do Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, disse que Gaza “tem resistido com o seu povo há 100 dias de uma forma lendária”.

Durante um discurso neste domingo, 14 de janeiro, em homenagem ao comandante da Resistência, o Mártir Wissam Tawil (Hajj Jawad), o número um do Hezbollah afirmou :“que Israel está atolado no fracasso e num abismo profundo. “Israel” não alcançou nenhum dos seus objetivos declarados, de acordo com as confissões dos próprios israelitas.”

Sayed Nasrallah garantiu ainda que a agressão EUA-Reino Unido contra o Iémen prejudicará a segurança da navegação no Mar Vermelho.

Sobre as ameaças de guerra contra o Líbano relatadas pelos americanos, o líder do Hezbollah disse: “A sua intimidação não funcionará, nem hoje, nem amanhã, nem qualquer dia. Ameaçam-nos enviando as brigadas derrotadas para Gaza. Então, seja bem-vindo! « .

Sayed Nasrallah afirmou finalmente que :“a segurança do Mar Vermelho, a calma da frente com o Líbano e a situação no Iraque dependem de parar a agressão contra Gaza”.

Os principais pontos de seu discurso

Parabenizamos você pelo advento do abençoado mês de Rajab, que é uma ocasião de retorno a Deus, e por todas as ocasiões sagradas que o envolvem.

Saudamos a localidade de Kherbet Selem, berço de Hajj Jawad, que sempre foi a terra dos mujahideen que desempenharam um papel vital na criação da Resistência.

Saudamos a família do líder Mártir Hajj Jawad que ofereceu vários mártires. Ela é uma das famílias que ofereceram vários mártires e continuam a fazê-lo sem nunca reclamar ou argumentar que deram o suficiente.

Algumas famílias têm um filho único e insistem que ele vá para a frente e nos envie mensagens assinadas nesse sentido.

As famílias que foram forçadas a deslocar-se durante este conflito fazem parte destas famílias mujahideen, assim como aqueles que as acolhem. Todos devemos cooperar para fornecer os elementos de perseverança nesta batalha, cuja escala ainda não conhecemos.

Hajj Jawad amava o martírio e alcançou o que aspirava.

O mártir Tawil foi um dos comandantes de campo na guerra de Israel contra o Líbano em julho de 2006 e também um dos líderes na luta contra a organização terrorista Daesh na Síria. Estamos orgulhosos de ter combatido o Daesh e de ter fornecido líderes para o enfrentar.

Foi também um dos principais comandantes da frente Sul da Palestina ocupada desde o início da agressão israelita contra Gaza.

‘Israel’ não alcançou nenhum dos seus objetivos declarados em Gaza

A Resistência de Gaza continua a sua luta criativa, e os vídeos que transmite desempenham um papel importante na revelação do seu heroísmo e no combate ao apagão e à censura israelitas…

Depois de cem dias de guerra, Gaza resiste com as suas crianças, as suas mulheres, os seus idosos e os seus homens e permanece fiel à sua terra de uma forma lendária que a história nunca testemunhou… o mesmo pela sua resistência que não tem conhecido como um dia de descanso.

Vamos falar sobre perdas inimigas. Alguns meios de comunicação inimigos falaram de 4.000 soldados mutilados e o número poderia chegar a 30.000 mutilados. A questão que necessariamente se coloca é, neste caso, qual é o número de feridos e de mortos? A maior catástrofe ocorrerá quando a guerra terminar e os números reais forem revelados.

‘Israel’ está atolado no fracasso e num abismo profundo, como confirmam os seus analistas, não alcançou nenhuma vitória ou mesmo a imagem da vitória.

“Israel” não alcançou nenhum dos seus objectivos declarados, segundo os próprios israelitas, ao querer erradicar o Hamas e devolver os cativos. Nem os objectivos implícitos, que na verdade visam esvaziar Gaza e expulsar o povo palestiniano.

O inimigo continua a lutar para obter “um certo resultado” antes de passar à terceira fase da guerra, durante a qual irá redistribuir as suas forças.

O inimigo não conseguiu eliminar a Resistência, nem o governo do Hamas. Hoje, todas as áreas evacuadas do Norte de Gaza são administradas pelo governo do Hamas.

O inimigo não conseguiu parar os mísseis, mesmo vindos do Norte de Gaza, nem devolver nenhum dos seus prisioneiros.

Quando a guerra terminar, o inimigo enfrentará uma catástrofe que se abaterá sobre a entidade por causa da Resistência em Gaza e das frentes da0 resistência por trás dela.

As perdas humanas resultantes da ocupação estão a acumular-se nas frentes de Gaza, na Cisjordânia e no Líbano, para além das perdas económicas e do custo das pessoas deslocadas.

O que está a acontecer no Mar Vermelho desferiu um duro golpe na economia do inimigo, cuja imagem foi desmascarada ao mundo, como testemunhámos no Tribunal de Haia.

Mostrar ao mundo inteiro a entidade ocupante no banco dos réus, com base em provas conclusivas, não tem precedentes e tem causado confusão dentro da entidade sionista. É por isso que Netanyahu está tão perturbado.

A entidade ocupante está a demonstrar hipocrisia imoral perante o mundo ao negar que esteja a travar uma guerra genocida em Gaza.

Sim, um míssil de cruzeiro caiu sobre Haifa

O que a Resistência Islâmica no Iraque anunciou sobre atacar um local em Haifa é verdade.

Vou revelar-vos um facto pela primeira vez: o disparo de um míssil de cruzeiro sobre Haifa, reivindicado pela Resistência Iraquiana, atingiu de facto esta cidade.

A agressão contra o Iêmen prejudicará a segurança no Mar Vermelho

Os ataques contra o Iémen são um golpe de estupidez por parte dos americanos. É como se eles não conhecessem os iemenitas. Eles não impedirão os iemenitas de continuarem as suas operações contra navios israelitas ou aqueles que viajam para portos israelitas. É a arrogância deles que os torna tão estúpidos.

A agressão dos EUA contra o Iémen irá minar a segurança da navegação marítima no Mar Vermelho, que se transformará num campo de batalha, e isso é em si uma estupidez.

A resposta iemenita a esta agressão cabe aos iemenitas, e Biden e a sua administração estão errados ao enviar mensagens e ameaças ao Irão em relação ao Iémen.

A balança da verdade inclina-se para o Iémen, porque está voltada para a Palestina e Al-Quds, e os desanimados ficarão desapontados.

Saudamos as posições dos cidadãos Ulema e do Bahrein que declararam a sua solidariedade com Gaza e rejeitaram a posição humilhante do governo do Bahrein.

Apagão israelense devido ao ataque de Meron

No que diz respeito à operação da Resistência Islâmica contra a base israelita de Meron, em resposta ao martírio do Xeque Saleh al-Arouri, a ocupação primeiro negou e subestimou esta operação antes da transmissão do vídeo da Resistência.

A Resistência Islâmica no Líbano disparou 62 foguetes, incluindo 40 Katyusha e 22 Cornet, a partir do novo campo de tiro na base de Meron.

Observe que 18 projéteis Cornet atingiram seus alvos na base Meron. A mídia israelense admitiu mais tarde que a base foi completamente destruída e nossas informações relatam algumas perdas, mas a ocupação esconde as suas perdas.

O vídeo da Resistência Islâmica sobre o ataque à base de Meron expôs as mentiras do inimigo, tal como o vídeo sobre o ataque à base de Safed.

As forças de ocupação também não teriam reconhecido o ataque ao QG de Safad se alguns dos seus soldados não tivessem partilhado vídeos. O inimigo teria dito que os drones e mísseis do Hezbollah tinham caído em campos vazios, mas depois destas imagens, foi forçado a admitir que a sua base foi atingida.

Eles escondem a realidade. Se não tivéssemos provas, teria sido um fracasso para nós face à propaganda devastadora e um factor deprimente para os nossos combatentes e para o nosso povo que pensaria que estamos a sofrer perdas sem alcançar qualquer objectivo.

O exército de ocupação israelita continua a esconder os seus mortos. Por exemplo, transmitimos imagens mostrando um tanque sendo destruído. Eu pessoalmente confirmo que ele foi queimado. No entanto, o exército ocupante não reconheceu nem a destruição do tanque nem um único ferimento.

A ocupação esconde, portanto, os seus mortos, os seus feridos, as suas perdas e as suas derrotas para evitar deprimir os soldados e a população, porque isso levaria a uma grande frustração moral, como admitem os meios de comunicação israelitas.

Continuaremos a luta nesta frente que inflige perdas ao inimigo e pressiona as pessoas deslocadas cujas vozes se tornaram mais altas.

Mensagens vazias ameaçam no Líbano

Os Americanos ameaçaram o Líbano de que se a frente Sul não parar, ‘Israel’ lançará uma guerra contra o Líbano.

Há já algum tempo que nos dizem que o exército israelita vai atacar o Líbano e que as brigadas que foram retiradas da Faixa de Gaza serão posicionadas na fronteira com o Líbano. Querem nos assustar com brigadas cansadas, exaustas e traumatizadas. Estas são apenas ameaças vazias.

Em qualquer caso, não ficaremos de braços cruzados em caso de guerra.

Sua intimidação não funcionará, nem hoje, nem amanhã, nem qualquer dia. Ameaçam-nos enviando as brigadas derrotadas para Gaza. Então, seja bem-vindo!

O exército israelita, quando estava em grande forma e totalmente equipado, foi despedaçado contra a nossa resistência na guerra de Julho de 2006. Quem deveria ter medo da guerra é ‘Israel’, o governo do inimigo, bem como os colonos, e não o Líbano.

Estamos prontos para a guerra há 99 dias e não temos medo dela: lutaremos sem teto, restrição ou limite.

O americano que afirma temer pelo Líbano deve temer pela sua ferramenta na região e pela sua base em Israel.

Pare primeiro a agressão contra Gaza

A frente do Líbano foi criada para apoiar, apoiar Gaza e pôr fim à agressão contra ela… e quando a agressão parar, então falaremos do Líbano.

A segurança do Mar Vermelho, a calma da frente com o Líbano e a situação no Iraque dependem todos do fim da agressão contra Gaza.

Tentaram subestimar a eficácia destas frentes. No entanto, a prova da eficácia destas frentes são as ameaças, a intimidação e o incitamento exercidos sobre o Iraque, o Líbano, o Iémen, a Síria e o Irão.

Todos os desenvolvimentos na região estão ligados à cessação da agressão contra Gaza.

Em última análise, os americanos, os britânicos e o mundo inteiro ouvirão uma verdade em todas as regiões onde houver resistência: primeiro é preciso parar a guerra.

FIM

Source: Al-Manar