Dans un document de près de 20 pages, le premier du genre, le Hamas dit vouloir livrer « sa version des faits » après les attaques du 7 octobre contre les colonies de l’enveloppe de Gaza.

Ce document publié par le Hamas, le dimanche 21 janvier, le Hamas affirme que l’opération Déluge d’Al-Aqsa était « une étape nécessaire » et une « réponse normale » face à « tous les complots israéliens contre le peuple palestinien ».

Le Hamas a expliqué que le Déluge d’Al-Aqsa était une étape nécessaire et une réponse naturelle pour affronter les plans élaborés visant à liquider la cause palestinienne, tout comme il l’était pour affronter les plans d’Israël sur le terrain, et trancher la question de la souveraineté sur la mosquée d’Al-Aqsa.

Et d’ajouter : le Déluge d’Al-Aqsa était nécessaire pour mettre fin au siège injuste contre la bande de Gaza et constituait une étape naturelle vers l’indépendance et la liberté comme les autres peuples du monde libre, ainsi que le droit à l’autodétermination, en plus de la création d’un État palestinien indépendant, avec Al-Quds comme capitale.

Le Déluge d’Al-Aqsa est également apparu comme une étape naturelle pour se débarrasser de l’occupation israélienne, qui a pratiquement « détruit la possibilité d’établir un État palestinien à travers la campagne acharnée visant à doubler la colonisation et la judaïsation en Cisjordanie ».

La bataille contre l’occupation date depuis plus d’un siècle

Dans le document, le mouvement de résistance palestinien revient sur l’histoire de la Palestine occupée, déclarant que « la bataille du peuple palestinien contre l’occupation n’a pas commencé le 7 octobre, jour du Déluge d’Al-Aqsa, mais plutôt depuis 105 ans ».

Dans ce contexte, le Hamas a souligné que « le peuple palestinien a vécu 30 ans sous le colonialisme britannique et 75 ans sous l’occupation israélienne, tandis que la bande de Gaza a subi un siège étouffant pendant plus de 17 ans, se transformant en la plus grande prison ouverte au monde, tout en s’étant exposé à 5 guerres dévastatrices lancées à chaque fois par ‘Israël’ ».

Le Hamas a renchéri que « le peuple palestinien souffre depuis des décennies de toutes les formes d’oppression, d’injustice, de confiscation des droits fondamentaux et de politique d’apartheid, il souligne que de 2000 à septembre 2023, l’occupation a tué 11 299 Palestiniens et en a blessé 156 768 autres, dont la majorité sont des civils ».

Face à tout cela, le mouvement s’interroge: « Notre peuple devait-il continuer à attendre et à parier sur les Nations Unies et leurs institutions impuissantes ? ».

L’attaque du 7 octobre a visé des sites militaires israéliens

Concernant les objectifs de la résistance le 7 octobre, le mouvement a affirmé que « l’opération Déluge d’Al-Aqsa a visé des sites militaires israéliens et cherché à capturer les soldats et combattants de l’occupation, afin de les échanger contre les prisonniers palestiniens ».

Et de poursuivre : « l’attaque s’est concentrée contre la division militaire israélienne de Gaza et sur les sites israéliens dans les colonies de l’enveloppe de Gaza, où il a été évité de cibler les civils, en particulier les femmes, les enfants et les personnes âgées, car cela est contraire à la religion sur laquelle les fils du Hamas sont élevés.

« Notre résistance est disciplinée par les instructions de notre religion islamique, et que son aile militaire cible les soldats d’occupation et ceux qui portent des armes contre notre peuple », notant que « nous avons traité de manière positive le dossier des civils qui ont été capturés dans la bande de Gaza et nous avons cherché dès le premier jour à les libérer le plus rapidement possible. »

Les mensonges israéliens sur les décaptions et les violations

À cet égard, le mouvement a souligné que ce que « l’occupation promeut à propos du fait qu’Al-Qassam ait ciblé des civils israéliens lors de l’attaque du 7 octobre est une pure calomnie et un mensonge, car nos combattants n’ont pas ciblé des civils, mais beaucoup d’entre eux ont été tués par la police et les forces armées israéliennes en raison de leur confusion ».

« Ce sont également les raids israéliens qui ont causé la mort d’un grand nombre d’Israéliens capturés le 7 octobre », poursuit le Hamas, « tandis que de nombreux colons armés ont affronté la résistance le 7 octobre et que ceux qui ont été tués ont été enregistrés par l’occupation comme des civils ».

Alors que l’occupation a délibérément encouragé le mensonge selon lequel les Brigades Al-Qassam auraient décapité 40 enfants, le Hamas a souligné que cette allégation s’est avérée fausse, selon les aveux israéliens.

Il en est de même pour les prétentions qui se sont avérées fausses selon lesquelles « des combattants de la résistance auraient violé des femmes israéliennes ».

Quant à la bande de Gaza, où des Israéliens ont également été tués par les tirs de leur armée, les opérations de bombardement et de destruction ont démontré l’indifférence de l’occupation à l’égard de la vie de ses prisonniers.

À la lumière de ces faits présentés par le Hamas, il a souligné que « des enquêtes équitables confirmeront notre version et dévoileront les mensonges des allégations de l’occupation ».

L’origine de la crise est l’existence de l’occupation…

Le Hamas a en outre appelé les grands pays, en particulier « les États-Unis, l’Allemagne, le Canada et la Grande-Bretagne, à exprimer leur soutien à l’enquête sur les crimes commis en Palestine », et la Cour pénale internationale à « intervenir de toute urgence en Palestine occupée, afin d’enquêter sur tous les crimes et les violations ».

Et de renchérir: « les peuples de la région et du monde se rendent compte de l’étendue des mensonges et de la tromperie des gouvernements soutenant l’agression, et de leurs efforts déployés afin de justifier leur parti pris en faveur de l’occupation », tout en notant que ces pays « ne veulent pas reconnaître que la racine du problème et l’origine de la crise sont l’existence de l’occupation et la confiscation des droits de notre peuple de vivre librement ».

Le Hamas a appelé à « infliger une peine légale contre l’occupation israélienne pour son occupation, ainsi que pour toutes les souffrances, victimes et pertes qui en ont résulté », et à « soutenir la résistance contre l’occupation israélienne par tous les moyens disponibles, car c’est un droit légitime ».

Il s’est également adressé aux pays du monde libre, en particulier aux pays du Sud, les appelant à « prendre une position sérieuse contre les deux poids, deux mesures des forces qui soutiennent l’occupation », soulignant que les grandes puissances doivent « cesser de couvrir (les crimes) de l’entité sioniste ».

Le Hamas a appelé à l’arrêt immédiat de l’agression israélienne contre Gaza, à la fin des crimes et du génocide commis par l’occupation, à la fin du siège et à un effort sérieux pour forcer l’occupation à se retirer de la bande de Gaza.

Et d’exhorter : « à s’opposer aux tentatives de déplacement des Palestiniens et à empêcher qu’une nouvelle catastrophe ne s’abatte sur eux, afin qu’il n’y ait pas de déportation vers le Sinaï, la Jordanie ou vers n’importe quel autre endroit ».

Le Hamas a enfin appelé au « rejet de tout projet international et israélien qui cherche à déterminer du sort de la bande de Gaza, d’une manière qui soit conforme aux normes de l’occupation et garantisse sa poursuite », soulignant que « le peuple palestinien a la capacité et la compétence pour décider lui-même de son sort. Personne n’a le droit de lui imposer sa tutelle ».