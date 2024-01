Le quotidien libanais a publié un article sur les récentes propositions faites pour le Hezbollah afin qu’il stoppe ses opérations anti israéliennes à la frontière avec la Palestine occupée, en soutien au peuple palestinien et à sa résistance. Dans un discours, le secrétaire général du Hezbollah sayed Hassan Nasrallah avait conditionné l’arrêt des opérations de la Résistance islamique au cessez-le-feu israélien. Ci-dessous, la traduction de l’article.

(( Selon ce qui circule, les médiateurs, des Etats-Unis à la France en passant par les parties arabes, se concentrent sur un point, à savoir que l’entrée de la guerre contre Gaza dans sa troisième phase imposera un rythme très différent des opérations militaires. Il en découlera un cessez-le-feu presque total, lequel permettra de convaincre le Hezbollah d’arrêter ses opérations le long de la frontière avec la Palestine occupée.

Les médiateurs ont indiqué que la troisième phase devrait débuter au début du mois prochain. L’armée d’occupation se retirerait de la majeure partie de la bande de Gaza et se redéployerait dans une ceinture étroite le long de la frontière avec la bande, tout en maintenant des points de concentration dans la région centrale, en particulier dans la région de la vallée de Gaza.

Tandis que les opérations militaires de grande envergure, allant des incursions aux raids à grande échelle, cesseront. Israël annoncera qu’il se réserve le droit de « poursuivre les opérations visant à atteindre l’objectif d’éliminer le Hamas et de récupérer ses prisonniers ».

Selon les interprétations des médiateurs, cette étape « signifiera l’arrêt des opérations militaires majeures et le monde se tournera vers une nouvelle image de la guerre, et par conséquent, il n’y aura aucune justification pour la poursuite du front de soutien qui existe actuellement au Liban ou sur d’autres fronts ».

Il semble que l’ennemi s’appuie largement sur cette médiation pour atteindre un ensemble d’objectifs qui le dérangent, fondés sur une conviction israélienne qui dit : « Le Hezbollah a un rôle fondamental et majeur dans tout ce qui se passe non seulement au Liban, mais en Syrie, en Irak et même au Yémen, et le fait de convaincre le Hezbollah de parvenir a un compromis permettra de fermer la porte à l’arrêt a tous les autres soutiens apportés par les groupes de résistance en faveur des Palestiniens de Gaza. »

Les médiateurs répètent que les discussions reposent désormais sur l’arrêt des opérations militaires, avant d’entamer une discussion différente sur la manière de gérer la situation à la frontière avec le Liban en lien avec la résolution 1701.

A ce stade, l’ennemi israélien exige que les éléments de la résistance ne reviennent pas aux points où ils étaient déployés avant le 7 octobre dernier.

La présence des forces internationales et de l’armée libanaise devrait être renforcée pour éviter que des éléments de résistance ne réapparaissent à la barrière frontalière.

Selon les médiateurs, dans ce cas, le gouvernement israélien peut demander aux colons de retourner dans leurs colonies proches de la frontière avec le Liban et de restaurer progressivement le cycle de vie dans cette région, d’autant plus que les médiateurs font état de l’existence d’une crise majeure due au déplacement de plus de 125 mille colons vers le centre de l’entité et son sud.))

Source: Médias