Le porte-parole du mouvement yéménite Ansarullah, Mohammad Abdel Salam, a annoncé « qu’une délégation du mouvement avait mené des négociations au ministère russe des Affaires étrangères à Moscou, avec Mikhaïl Bogdanov, le représentant spécial du président russe pour les affaires du Moyen-Orient et de l’Afrique et la Russie ».

Selon Abdel Salam, la situation dans la région a été discutée au cours de la réunion, en particulier ce qui se passe dans la bande de Gaza en termes de crimes de génocide condamnés et rejetés, et la nécessité d’intensifier les efforts internationaux pour faire pression sur les États-Unis et « Israël » pour un cessez-le-feu.

Abdel Salam a affirmé, dans un tweet publié sur son compte personnel sur la plateforme X , que « la position du Yémen en faveur de Gaza et contre l’agression américano-britannique a été clairement exprimée », indiquant que « Washington aurait dû être le premier à mettre un terme à l’agression contre la bande de Gaza et à y introduire une aide humanitaire, qui ne viserait pas à militariser la mer Rouge ».

Abdul Salam a révélé que « la réunion a passé en revue les derniers développements des négociations et des discussions avec le Royaume d’Arabie Saoudite, sous la médiation du Sultanat d’Oman, concernant l’évolution du processus politique yéménite ».

Il convient de noter que « le ministère russe des Affaires étrangères a publié aujourd’hui jeudi qu’une délégation du mouvement Ansarullah a mené des négociations au ministère russe des Affaires étrangères », indiquant que « les deux parties ont condamné les frappes lancées par les USA et la Grande-Bretagne au Yémen ».

Un membre du Conseil politique suprême, Mohammad Ali Al-Houthi, a affirmé dans un communiqué après les raids que les attaques américano-britanniques sont « une nouvelle tentative visant à décourager le Yémen de soutenir Gaza ».

Il a souligné que « l’objectif américano-britannique de l’agression, à savoir que le Yémen mette fin à ses opérations navales, ne sera pas atteint », soulignant que « les Américains et les Britanniques doivent comprendre que nous sommes dans une période de riposte et nos gens ne savent pas se rendre ».

De son côté, le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a confirmé « qu’une réponse aux attaques américaines et britanniques est inévitable » et que « toute nouvelle attaque ne restera pas sans réponse et sans punition ».

Source: Médias